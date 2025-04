CMF Phone 2 : Le nouveau challenger de Nothing est imminent !

Nothing, par l’intermédiaire de sa sous-marque CMF, a récemment teasé l’arrivée imminente du CMF Phone 2, un smartphone destiné au marché abordable. Un microsite dédié est désormais en ligne sur Flipkart, confirmant le lancement prochain en Inde.

Le teaser, accompagné du slogan « In search of the perfect shot », dévoile une partie du module caméra du téléphone, suggérant une attention particulière portée aux capacités photographiques de l’appareil. L’image révèle également une teinte orange, signature de la marque CMF.

Des fuites antérieures indiquent que le CMF Phone 2 pourrait être doté d’un écran AMOLED de 6,3 pouces, légèrement plus petit que celui de 6,67 pouces de son prédécesseur, le CMF Phone 1. Cette réduction de taille viserait à séduire les utilisateurs préférant des appareils plus compacts.

Sous le capot, le smartphone serait équipé d’une puce Dimensity 7400, accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il embarquerait également une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Côté logiciel, le CMF Phone 2 fonctionnerait sous Nothing OS 3.1 basé sur Android 15.

En termes de photographie, l’appareil disposerait d’une caméra frontale de 16 mégapixels. À l’arrière, on retrouverait un module triple composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro/profondeur de 2 mégapixels.

CMF Phone 2 : vers un lancement prochainement

Parallèlement, CMF prévoirait de lancer de nouveaux accessoires, notamment les CMF Buds 2 Plus. Ces écouteurs sans fil, récemment repérés dans la base de données de la FCC, arboreraient un boîtier carré avec des coins arrondis et intégreraient une « Smart Dial ». Cette molette rotative permettrait aux utilisateurs d’ajuster le volume, de contrôler la lecture et de personnaliser les paramètres, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée.

Bien que la date de lancement officielle du CMF Phone 2 n’ait pas encore été annoncée, la mise en ligne du microsite sur Flipkart et les teasers récents suggèrent une présentation imminente, potentiellement d’ici la fin du mois ou au début du mois prochain.