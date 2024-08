Accueil » Google TV Streamer : Le successeur du Chromecast, plus rapide et plus premium

Google TV Streamer : Le successeur du Chromecast, plus rapide et plus premium

Google n’attend pas son prochain événement matériel pour annoncer le successeur du Chromecast. Outre le nouveau Nest Learning Thermostat, plus élégant, l’entreprise présente aujourd’hui le Google TV Streamer.

Après près de quatre longues années, Google dévoile donc le successeur tant attendu du Chromecast avec Google TV. Le Google TV Streamer cache un appareil nettement amélioré. Disponible en précommande pour 99,99 dollars, il sera expédié outre-Atlantique le 24 septembre. À ce jour, aucune information sur un lancement en France.

Le prix, qui est le double de celui du Chromecast avec Google TV, annonce la couleur : ce nouvel appareil est bien plus qu’un simple dongle. Exit les designs de clé HDMI ou de disque compact ; le Google TV Streamer est un appareil plus imposant. Google souligne néanmoins son élégance et son intégration facile dans votre décoration intérieure, bien que son apparence unique puisse surprendre. Il pourrait être confondu avec un routeur sans fil, surtout avec les deux câbles visibles à l’arrière : un USB-C pour l’alimentation et les données, et un HDMI. Le seul inconvénient ? Comme il ne s’agit plus d’un dongle, vous devrez fournir votre propre câble HDMI.

Une troisième option de connectivité, non illustrée dans les images promotionnelles, est le port Ethernet Gigabit. Bien que cette vitesse soit souvent excessive pour le streaming standard, elle est cruciale pour la lecture de films sur un réseau local. Si vous préférez le sans fil, les radios double bande et la compatibilité avec la norme Wi-Fi 5 (802.11ac) devraient suffire.

Google présente le TV Streamer comme une version « plus rapide et plus premium » du Chromecast avec Google TV. Il prend en charge la résolution 4K, Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ et HLG pour la vidéo, et Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos pour l’audio.

Le matériel est annoncé 22 % plus rapide, ce qui devrait résoudre les problèmes de lenteur et de saccades de l’interface utilisateur, souvent critiqués sur le Chromecast. L’appareil dispose de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage, bien que la capacité utilisable soit légèrement inférieure.

Une télécommande repensée pour le Google TV Streamer

La télécommande vocale du Google TV Streamer a été redessinée pour plus de confort et de facilité d’utilisation, avec une nouvelle texture à l’arrière. Un bouton programmable permet de lancer une application, de changer les entrées de la TV, ou de contrôler des fonctionnalités domotiques. Et pour ceux qui perdent souvent leur télécommande, un bouton à l’arrière de l’appareil permet de la faire sonner.

Le Google TV Streamer sert également de hub pour les appareils connectés grâce aux protocoles Matter et Thread. Cela garantit une réponse plus rapide et plus fiable des commandes domotiques, car elles n’ont pas besoin de transiter par Internet.

Sur le plan logiciel, Google fait appel à Gemini pour fournir aux téléspectateurs des « résumés complets, des critiques et des analyses saison par saison du contenu » lors de la navigation. Pour le reste, il s’agit de la même interface Google TV qu’auparavant, qui proposait déjà des recommandations personnalisées et un contexte utile, de sorte que les nouvelles fonctionnalités d’IA ne changent pas vraiment la donne. Vous pouvez également créer des économiseurs d’écran génératifs qui s’affichent lorsque Google TV Streamer est en mode ambiant, ce qui semble être le genre de chose que les gens essaieront une fois ou deux et n’utiliseront plus jamais. Le mode ambiant peut également afficher vos albums Google Photos, ce que je ne manquerai pas d’utiliser.

En résumé, le Google TV Streamer s’annonce comme une mise à niveau significative qui justifie son prix plus élevé. Disponible en couleurs « porcelaine » (blanc) ou « noisette » (gris foncé), il devrait séduire ceux qui recherchent une expérience de streaming fluide et performante.