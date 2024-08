Zoom Docs : Révolutionne la collaboration avec un outil de traitement de texte innovant

Zoom, le géant des visioconférences, étend son offre en lançant Zoom Docs, son propre outil de traitement de texte. Cette initiative vise à diversifier les outils proposés par l’entreprise, permettant ainsi aux utilisateurs de collaborer et de créer au sein d’une seule et même plateforme.

Annoncé pour la première fois en octobre 2023, Zoom Docs est désormais disponible. Cet outil est fortement soutenu par l’assistant génératif Zoom AI Companion, conçu pour accroître la créativité et la productivité en éliminant les tâches répétitives ou ennuyeuses.

Zoom AI Companion permet aux utilisateurs de créer des résumés de réunions à partir de leurs appels vidéo Zoom et des Team Chats, facilitant ainsi la rédaction et la collaboration sur des documents tels que des listes d’actions ou des rapports de synthèse.

1. Intégration des réunions

Il est possible de démarrer ou de programmer des réunions directement depuis un document Zoom, simplifiant le processus de rassemblement des collègues en un seul endroit.

La création, le partage et la collaboration en temps réel sur des documents durant une réunion sont également facilités, avec une distribution rapide au sein de la suite Zoom Workplace par la suite.

2. Approche modulaire

Zoom Docs utilise des blocs de contenu pour construire des documents de manière modulaire, permettant ainsi une personnalisation avancée avec l’ajout d’images, de tableaux et de puces.

3. Collaboration étendue

Jusqu’à 100 utilisateurs peuvent collaborer sur un document Zoom, avec la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des permissions d’accès selon les besoins.

Les mentions et les fils de commentaires offrent de multiples opportunités de feedback et de discussions.

Zoom Docs peut également détecter les erreurs grammaticales et traduire instantanément un texte en 9 langues.

Un assistant IA au cœur de la création

Une fois le document prêt, l’assistant Zoom AI Companion peut aider à éditer ou à modifier le ton pour le rendre plus adapté à un certain public, et peut également fournir des résumés rapides ou répondre à des requêtes pour s’assurer que tous les détails clés sont présents.

« Zoom Docs est notre premier produit Zoom Workplace intégrant l’IA générative dès le départ ; il transforme aisément les informations des réunions Zoom en documents et bases de connaissances actionnables, permettant aux équipes de se concentrer sur un travail significatif, » a déclaré Smita Hashim, directrice des produits chez Zoom.

Zoom Docs sera inclus sans coût supplémentaire avec les licences payantes de Zoom Workplace. Les utilisateurs gratuits sont limités à 10 documents partagés et à un nombre illimité de documents personnels sans AI Companion. Tous les plans Zoom Workplace payants avec la version 6.1.6 ou plus récente n’ont pas de limite au nombre de documents partagés et ont accès à AI Companion.