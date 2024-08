Accueil » Google révolutionne Google Home : Assistant plus naturel et automatisations avancées avec Gemini

À quelques jours de son grand événement Pixel, Google a fait des annonces excitantes concernant ses produits et services. En plus de dévoiler le nouveau Nest Learning Thermostat et le Google TV Streamer, Google a offert un aperçu des changements majeurs apportés à Google Home et à Google Assistant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces nouveautés sont impressionnantes. Si les chatbots spectaculaires retiennent toute l’attention, l’IA générative a un réel potentiel pour rendre la maison connectée plus simple et plus accessible.

Google a dévoilé une nouvelle voix pour son Assistant, qui se veut beaucoup plus naturelle que l’actuelle. Bien qu’il soit difficile de la décrire par écrit, l’essentiel est que la voix de Assistant sonne désormais plus humaine et moins robotique, avec des pauses naturelles et des inflexions dans son discours.

En outre, Google Assistant améliore la gestion des questions de suivi. Par exemple, lorsqu’on lui demande si Pluton est toujours une planète, Assistant explique que non, et que l’Union astronomique internationale (IAU) a reclassifié Pluton comme une planète naine. Ensuite, si la personne demande « Peuvent-ils changer d’avis ? », Assistant comprend que « ils » se réfèrent à l’IAU et répond de manière appropriée.

Les innovations les plus marquantes concernent Google Home. Google intègre désormais Gemini dans l’expérience Google Home, et les nouvelles fonctionnalités sont révolutionnaires, même pour ceux qui n’étaient pas impressionnés par les précédentes versions de Gemini.

Automatisations simples avec Gemini dans Google Home

La création d’automatisations pour une maison connectée peut souvent s’avérer compliquée. Avec Gemini, vous pouvez désormais créer des automatisations en écrivant ou en dictant simplement ce que vous souhaitez. Par exemple, pour aider les enfants à se rappeler de ranger leurs vélos, vous pouvez dire : « Aide les enfants à se rappeler de mettre leurs vélos dans le garage quand ils rentrent de l’école ». Gemini créera alors une automatisation qui allume les lumières du garage et diffuse un message de rappel lorsque quelqu’un rentre entre 15 h 30 et 17 h.

Gemini facilite également la recherche dans les activités de vos caméras. Par exemple, vous pouvez demander : « Les enfants ont-ils laissé leurs vélos dans l’allée ? » et obtenir une réponse claire avec des clips vidéo pertinents. Cette simplicité est rendue possible grâce à une technologie avancée qui analyse et décrit les scènes avec une précision inégalée.

Avec Gemini, vos caméras Nest peuvent fournir des descriptions détaillées de ce qu’elles voient. Par exemple, une caméra dans votre jardin pourrait désormais dire : « Un geai bleu sur une mangeoire remplie de graines. Ses plumes bleues et blanches se détachent sur un arrière-plan hivernal terne. Il n’y a ni personnes ni véhicules, juste un paysage naturel paisible et l’oiseau coloré ».

Disponibilité des Nouvelles Fonctionnalités

Ces innovations devraient être disponibles en avant-première pour les abonnés Nest Aware d’ici la fin de l’année. Bien que la date exacte ne soit pas précisée, on espère que ce sera le plus tôt possible. Google semble vraiment sur le point de transformer l’expérience de la maison intelligente, et nous avons hâte de tester ces nouvelles fonctionnalités.

En conclusion, les annonces de Google démontrent une avancée significative dans l’intégration de l’intelligence artificielle pour rendre nos maisons plus connectées et nos interactions plus naturelles. Les améliorations apportées à Google Assistant, aux automatisations de Google Home, et à la recherche et l’analyse des caméras Nest sont des pas de géant vers un avenir plus connecté et intuitif.