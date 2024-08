Découvrez le Nest Learning Thermostat de 4e génération et le nouveau capteur de température

Google, pionnier dans le domaine des maisons connectées, continue d’innover. Treize ans après l’introduction du premier Nest Thermostat, la firme de Mountain View annonce la quatrième génération de son Nest Learning Thermostat, accompagné du tout nouveau Nest Temperature Sensor (2e génération).

Le Nest Learning Thermostat (4e génération) arbore un design plus élégant que jamais, Google affirmant qu’il est conçu pour ressembler à une « œuvre d’art ». Ses dimensions sont de 10 cm de diamètre, 2,8 cm d’épaisseur pour un poids de 160 g. L’écran LCD sans bords de 2,7 pouces est 60 % plus grand que celui des précédentes générations, inspiré de la Pixel Watch, avec des couches de verre coloré et miroir donnant une impression sans cadre.

Le cadran rotatif physique est conservé, mais il est désormais plus souple et plus facile à contrôler. Il a toujours ces clics satisfaisants, mais sa taille plus grande permet des sélections plus précises sur l’écran.

Le Nest Learning Thermostat est équipé de la fonctionnalité Dynamic Farsight, qui permet de personnaliser l’affichage pour montrer l’heure, la température, la météo et la qualité de l’air extérieur en un coup d’œil. Les options de couleur incluent Argent, Noir volcanique Polie et Or.

Le Nest Temperature Sensor inclus est un petit disque blanc que vous pouvez poser sur une étagère ou accrocher grâce à son trou de serrure.

Des fonctionnalités intelligentes dans le Nest Learning Thermostat

Comme tout thermostat connecté digne de ce nom, le Nest Learning Thermostat (4e génération) intègre l’intelligence artificielle. Cette IA effectue des micro-ajustements automatiques basés sur vos habitudes. Elle crée des plannings de température personnalisés pour économiser de l’énergie grâce à la fonctionnalité Smart Schedule. Par exemple, si le thermostat détecte que vous rentrez plus tôt chez vous, il ajustera le planning en conséquence. Ces fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées via l’application Google Home.

Le nouveau thermostat peut aussi analyser la météo extérieure et son impact sur la température intérieure. Par exemple, par une journée ensoleillée d’hiver, il peut suspendre le chauffage. En journée humide, il ajustera la température pour compenser la sensation thermique intérieure.

Google a également inclus le nouveau Nest Temperature Sensor pour gérer les variations de température dans différentes pièces. Vous pouvez ajouter jusqu’à six capteurs pour contrôler la température moyenne de plusieurs espaces. Par exemple, si votre bureau au-dessus du garage est souvent plus froid, un capteur peut y être installé.

Autres fonctionnalités

Le Nest Learning Thermostat (4e génération) n’est pas avare en fonctionnalités. Un moniteur de santé du système HVAC aide à gérer les performances de votre système de chauffage et de climatisation, en envoyant des alertes en cas de problèmes. Pour ceux vivant dans des zones sujettes aux incendies, Google introduit la ventilation intelligente qui apporte de l’air frais quand la qualité de l’air est bonne et arrête automatiquement la ventilation en cas de pollution ou de fumée d’incendie.

Le thermostat peut également surveiller les niveaux d’humidité de votre maison pour réduire les risques de moisissures ou de condensation.

Prix et disponibilité

Le Nest Learning Thermostat et le Nest Temperature Sensor sont disponibles en précommande sur le Google Store outre-Atlantique au prix de 280 dollars. Des capteurs supplémentaires peuvent être achetés pour 40 dollars chacun ou 100 dollars pour un pack de trois. Ils seront disponibles aux États-Unis et au Canada à partir du 20 août.

À ce jour aucune information sur un lancement en France pour le moment.