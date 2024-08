MacBook 2015-2019 : Paiements de compensation pour claviers papillon en cours

En 2022, Apple a accepté de verser 50 millions de dollars aux propriétaires de MacBook 2015-2019 éligibles qui ont dû faire face à des claviers papillon défectueux. En décembre 2022, des e-mails concernant le recours collectif ont été envoyés aux propriétaires de MacBook éligibles. En juin 2024, le tribunal a émis une ordonnance de paiement, en vertu de laquelle Apple devait régler les paiements avant le mois d’août 2024. Pour se conformer à la loi, Apple a commencé à envoyer les fonds de règlement aux clients affectés par la conception défectueuse du clavier papillon du MacBook.

Le clavier papillon a fait ses débuts en 2015 avec le nouveau MacBook 12 pouces, puis a été étendu au MacBook Pro en 2016 et au MacBook Air en 2018. La conception du clavier s’est avérée problématique pour les clients et plusieurs utilisateurs ont soulevé des problèmes de fiabilité et de durabilité. Bien qu’Apple ait mis à jour le design à plusieurs reprises au cours de cette période, le mécanisme papillon s’est avéré être un échec. Des milliers de clients ont signalé des problèmes tels que des touches collantes, des touches en double et des défaillances complètes du clavier, souvent dues à la poussière, aux miettes et à d’autres débris.

À la fin de l’année 2019, Apple a finalement abandonné la conception défectueuse du clavier Butterfly pour adopter la conception « ciseaux-switch ». À la mi-2020, Apple a adopté le nouveau Magic Keyboard, plus durable pour résister à l’usure quotidienne.

Pour résoudre les problèmes liés au clavier papillon, Apple a lancé un programme de réparation en juin 2018, couvrant les modèles MacBook, MacBook Air et MacBook Pro lancés entre début 2015 et 2019. Cependant, ce programme n’a fait que remplacer les claviers papillon par d’autres claviers papillon, ce qui ne constituait pas une solution permanente au problème.

En mai 2018, un recours collectif a été déposé contre Apple au motif que la conception du clavier papillon était inopérante et inadaptée à l’utilisation. En 2022, Apple a accepté de régler le recours collectif, mais a complètement nié les allégations du procès.

Enfin une compensation pour les utilisateurs de MacBook

Aujourd’hui, en 2024, les clients ont commencé à recevoir des paiements. Selon le site Web du règlement, les propriétaires de MacBook qui ont bénéficié d’au moins deux remplacements de capots supérieurs par Apple dans les quatre années suivant leur achat recevront entre 300 et 395 dollars. Si le client n’a bénéficié que d’un seul remplacement, il pourra recevoir jusqu’à 125 dollars. En revanche, les propriétaires qui n’ont eu que des remplacements de capuchons de touches recevront un maximum de 50 dollars.

Il faut savoir que seuls les clients d’Apple en Californie, au New Jersey, dans l’Illinois, au Michigan, à Washington, en Floride et à New York qui avaient besoin d’un remplacement ou d’une réparation pouvaient prétendre à un remboursement.