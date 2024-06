Google confirme l’événement Made By Google pour le 13 août : Pixel 9 et plus

La série Google Pixel 9 fait le tour d’Internet depuis un certain temps, avec une fuite massive de photos en direct révélant le design. Hier soir, à la grande surprise de tout le monde, Google a officiellement rompu le silence et révélé la date de son événement Made By Google de cette année : rendez-vous le 13 août. Cependant, ce n’est pas seulement la série Pixel 9 qui sera apparemment lancée lors de l’événement. Nous pourrions également voir le Pixel Fold 2 et la Pixel Watch 3 dévoilés lors de l’événement. Annonce de la date de l’événement Made By Google Google a révélé les détails de l’événement de lancement Made By Google sur la page officielle de sa boutique avec une courte vidéo teaser. La vidéo a confirmé que la date de lancement serait le 13 août 2024, en chiffres romains, accompagnée d’une silhouette du Pixel 9 et de sa nouvelle barre de caméra arrondie. En cliquant sur le bouton « En savoir plus », vous êtes redirigé vers la page de l’événement. La keynote devrait commencer à 19 heures le 13 août. Peu de temps après, plusieurs médias technologiques se sont rendus sur Internet pour partager des invitations à l’événement. Ces invitations nous éclairent un peu plus sur ce que nous pouvons attendre de cet événement très attendu. L’invitation Made By Google se lit comme suit : Vous êtes invité à un événement Made By Google en personne où nous présenterons le meilleur de l’IA de Google, du logiciel Android et de la gamme d’appareils Pixel. Bien que Google n’ait pas spécifiquement parlé d’une diffusion en direct, si l’on se fie à ses antécédents, il devrait y en avoir une. L’événement a lieu environ 2 mois plus tôt, puisqu’il se déroule habituellement en octobre ou en septembre, à proximité de l’événement de lancement de l’iPhone. À quoi s’attendre lors du lancement du Pixel 9 en août ? D’après l’invitation, nous pouvons être sûrs que la série Pixel 9 sera officiellement présentée lors de l’événement. D’après le petit teaser que nous avons pu voir de la part de Google, le design du panneau arrière semble correspondre aux rendus de design et aux fuites d’images du Pixel 9. En outre, nous verrons également Android 15 être enfin déployé au public. Cela ne s’arrête pas là, et nous pourrions également voir Gemini obtenir de nouveaux pouvoirs, aux côtés du Pixel Fold 2 et de la Pixel Watch 3. Si l’on en croit les fuites et les rapports, la série Pixel 9 comprendra très probablement trois appareils — le Pixel 9 standard, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 XL. La nomenclature XL est susceptible de s’étendre à la gamme Pixel Watch cette année. Lisez la différence attendue entre la Pixel Watch 3 et la 3 XL. Le fait que Google accélère les choses cette année pourrait signifier qu’elle se prépare à livrer une rude concurrence à Apple Intelligence. Quoi qu’il en soit, je suis impatient d’assister à l’événement !

article précédent Samsung confirme son Galaxy Unpacked à Paris le 10 juillet