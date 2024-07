Accueil » Call Notes sur les Pixel 9 : Enregistrement et transcription d’appels

La série Pixel 9 pourrait introduire une fonctionnalité inédite nommée « Call Notes ». Cette option permettrait d’enregistrer, de transcrire et même de résumer les appels téléphoniques, une avancée rappelant une fonction Apple Intelligence annoncée lors de la WWDC.

C’est la source Dylan Roussel qui a partagé cette rumeur sur X (anciennement Twitter). Il a mentionné que « Call Notes » pourrait activer l’enregistrement et la transcription des appels. Bien qu’il n’ait pas explicitement mentionné la fonction de résumé, cette hypothèse est crédible compte tenu des capacités actuelles de l’application Recorder sur la série Pixel 8.

Sur le Pixel 8 Pro, l’application Enregistreur permet déjà d’enregistrer des conversations en temps réel, de les transcrire et de fournir un résumé du contenu. Cette fonctionnalité fonctionne entièrement hors ligne, sans nécessiter de connexion internet. Ces capacités laissent penser que la base technologique pour « Call Notes » est déjà en place, il ne reste qu’à l’étendre aux appels téléphoniques.

La possibilité de voir arriver « Call Notes » sur la série Pixel 9 est renforcée par l’annonce d’une fonctionnalité similaire sur iOS. Vu que la série Pixel 8 dispose déjà des capacités techniques nécessaires, il est raisonnable de s’attendre à ce que « Call Notes » fasse ses débuts sur ces appareils. Cependant, il est probable que Google réserve initialement cette fonctionnalité à la série Pixel 9.

Le lancement officiel des Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold est prévu pour le 13 août. Il faudra attendre cette date pour obtenir une confirmation quant à l’intégration de « Call Notes » dans la série Pixel 9.

Un atout pour les utilisateurs de Pixel 9

L’ajout de « Call Notes » pourrait transformer l’expérience utilisateur des Pixel. Cette fonctionnalité offrirait non seulement une commodité accrue, mais rendrait également les appels téléphoniques plus accessibles et productifs. Nous attendons avec impatience le lancement officiel pour découvrir ce que Google nous réserve.

Ce développement dans les fonctionnalités des smartphones marque une étape importante, en particulier pour ceux qui utilisent leur téléphone dans un cadre professionnel ou pour prendre des notes détaillées lors de conversations téléphoniques. Les utilisateurs pourront bénéficier d’une meilleure organisation et d’une efficacité accrue grâce à cette technologie avancée.