Pixel 9 Pro Fold : Découvrez l’élégant design en fuite

Le 13 août prochain, Google tiendra son événement « Made by Google », et les attentes sont élevées pour la présentation du Pixel 9 Pro Fold, le dernier smartphone pliable de la firme. Bien que le dispositif ait déjà été dévoilé, tant officiellement qu’officieusement, cela n’a pas arrêté les spéculations.

De nouvelles images ont fuité, offrant un aperçu détaillé du design élégant du Pixel 9 Pro Fold, disponible en couleurs Obsidienne et Porcelaine.

Le Pixel 9 Pro Fold adopte un design plus traditionnel pour un smartphone pliable par rapport à son prédécesseur, le Pixel Fold. Une des modifications les plus notables est le changement de ratio d’aspect. Le Pixel 9 Pro Fold abandonne le ratio plus large du Pixel Fold pour un écran de couverture plus haut et un écran intérieur plus grand.

Cette nouvelle conception signifie que l’écran de couverture dispose désormais d’une découpe centrée pour la caméra frontale et de bords plus généreux, tandis que l’écran intérieur est également doté d’une découpe, cette fois dans le coin supérieur droit.

Les deux écrans présentent des bords symétriques pour un look épuré.

Spécifications techniques du Pixel 9 Pro Fold

Écran de couverture : 6,3 pouces, technologie Actua Front Display

Écran intérieur : 8 pouces, technologie Super Actua Flex Display

Ces écrans représentent une amélioration significative par rapport aux écrans de 5,8 pouces et 7,6 pouces du Pixel Fold. Les bords incurvés de l’écran de couverture devraient également rendre le smartphone plus facile à manipuler. À l’arrière, le module caméra a été largement redessiné. Au lieu d’une seule bande horizontale comme sur le Pixel Fold, le Pixel 9 Pro Fold dispose d’un grand module carré abritant deux modules ovales pour les capteurs de la caméra et un flash LED. Les boutons de volume et d’alimentation sont placés sur le bord droit de l’appareil.

Le Pixel 9 Pro Fold devrait être alimenté par le chipset Tensor G4 de Google, une amélioration par rapport au Tensor G2 de l’ancien modèle. Ce chipset pourrait être associé à jusqu’à 16 Go de RAM pour une multitâche fluide.

Caméras

En ce qui concerne les caméras, le Pixel 9 Pro Fold pourrait être équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 10,5 mégapixels et d’un téléobjectif de 10,8 mégapixels. La caméra frontale devrait être un capteur de 10 mégapixels.

Bien que ces spécifications soient basées sur des rumeurs et des fuites, elles dessinent le portrait d’un smartphone pliable qui pourrait s’imposer sur le marché. Le design mis à jour du Pixel 9 Pro Fold, ses écrans plus grands et son puissant chipset en font un choix attrayant pour ceux qui recherchent un appareil pliable.

Avec son design sophistiqué et ses caractéristiques techniques avancées, le Pixel 9 Pro Fold pourrait bien devenir un concurrent sérieux dans le monde des smartphones pliables. L’événement « Made by Google » du 13 août promet d’être riche en surprises et en innovations, et le Pixel 9 Pro Fold en sera probablement la vedette.