Samsung Galaxy S25 Ultra : Batterie inchangée et design raffiné

Alors que les lancements de Samsung pour cette année touchent à leur fin, notamment avec l’exception possible du Galaxy Z Fold 6 Ultra / Slim, l’attention se tourne désormais vers la future série Galaxy S25, attendue pour janvier. Les informations disponibles sur ces nouveaux modèles restent encore rares, et les dernières nouvelles ne sont pas particulièrement encourageantes.

Ice Universe, une source réputée, a dévoilé des détails concernant la batterie du Galaxy S25 Ultra. Selon lui, le Galaxy S25 Ultra serait équipé d’une batterie de 5000mAh avec une charge rapide de 45W, des spécifications identiques à celles du Galaxy S20 Ultra de 2020. Les cinq précédents modèles Galaxy S Ultra utilisaient également ce type de batterie.

Les smartphones de la gamme Galaxy S Ultra sont connus pour leur excellente autonomie, et le modèle de l’année prochaine ne devrait pas déroger à la règle. Cependant, il serait raisonnable d’espérer une amélioration de l’autonomie et une charge plus rapide, surtout lorsque des concurrents comme le OnePlus 12 proposent une charge à 80W.

Malgré des nouvelles mitigées concernant la batterie, des rumeurs plus optimistes circulent sur le design du Galaxy S25 Ultra. Les dernières spéculations indiquent des bordures plus fines par rapport au Galaxy S24 Ultra, un cadre plus plat et des coins plus arrondis. Certains pensent que ces coins arrondis rappelleront ceux du Galaxy Note 7.

Un autre point fort pourrait être l’écran. Au moins un des nouveaux modèles Galaxy S25 pourrait intégrer une nouvelle technologie OLED, permettant un capteur d’empreintes digitales n’importe où sur l’écran. Comme à chaque nouvelle année, nous pouvons également nous attendre à des puces améliorées, avec probablement le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm pour les modèles Galaxy S25.

Modèles et date de sortie de la série Galaxy S25

Comme pour les précédentes séries, Samsung devrait proposer trois modèles : le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra. La présentation officielle est attendue en janvier, avec une sortie prévue plus tard dans le mois ou en février 2025.

Alors que les premiers détails sur la série Galaxy S25 suscitent à la fois des attentes et des réserves, il est certain que Samsung continue d’innover pour rester compétitif. Avec des améliorations potentielles en matière de design et de technologie d’affichage, les fans de la marque auront de bonnes raisons de s’enthousiasmer. Reste à voir comment la nouvelle série répondra aux attentes en termes d’autonomie et de performance de charge.