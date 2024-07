Grok 2 : Le futur chatbot d’Elon Musk prêt à défier ChatGPT

L’entreprise xAI d’Elon Musk devrait bientôt lancer le modèle de langage Grok de nouvelle génération, alias Grok 2, et prévoit d’autres avancées pour concurrencer OpenAI.

Qu’est-ce que Grok ?

En novembre, Elon Musk a annoncé Grok, la réponse de son entreprise au ChatGPT, Grok 1.5 ayant été lancé en avril. Cet outil est disponible pour tous les utilisateurs de X qui souscrivent au service Premium+ pour 17 euros par mois.

Grok peut générer du texte et engager des conversations avec les utilisateurs. Contrairement aux autres chatbots, il peut accéder à des informations en temps réel via X (anciennement Twitter) et est conçu pour répondre à des questions délicates et provocantes par des réponses pleines d’esprit et « rebelles ».

Grok -1, le grand modèle linguistique derrière Grok, a été formé à l’aide d’une pile technologique personnalisée basée sur Kubernetes, le framework d’apprentissage automatique JAX et le langage de programmation Rust. Ces technologies ont aidé xAI à développer Grok plus rapidement et plus efficacement que d’autres chatbots.

Comme tous les grands modèles de langage, Grok-1 a été formé sur des quantités massives de données textuelles provenant d’Internet, notamment des articles de Wikipédia et des articles scientifiques. Toutefois, la caractéristique unique de Grok est son accès direct aux messages postés sur X. Cela lui donne une « connaissance du monde en temps réel », ce qui lui confère un « avantage considérable par rapport aux autres modèles », comme l’a déclaré Musk.

Deux styles d’interaction pour Grok

Grok propose deux styles d’interaction : « Mode fun » et « Mode normal ». Par défaut, Grok fonctionne en « Mode fun », adoptant une personnalité plus nerveuse ou humoristique et produisant parfois des réponses factuellement incorrectes. Le « Mode normal » fournit généralement des réponses plus précises, mais xAI reconnaît qu’il peut encore générer des informations fausses ou contradictoires.

Le sens de l’humour et la « personnalité » de Grok ont été modelés sur « The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy » de Douglas Adams, l’un des livres préférés de Musk. « C’est un livre de philosophie déguisé en livre d’humour ».

Avec Grok, xAI vise à maintenir cette éthique tout en adhérant à « la vérité de l’univers », a expliqué Musk, et en découvrant éventuellement de nouvelles vérités. L’objectif est de se rapprocher de l’intelligence artificielle générale, qui permet à une machine d’apprendre et de penser comme un humain (ou même mieux).

Quelles sont les caractéristiques de Grok 2 ?

Grok 2 présentera plusieurs améliorations, notamment l’intégration de résultats de recherche sur le Web en temps réel, ce qui permet à l’IA de disposer des informations les plus récentes. Cela signifie que l’IA pourra répondre aux requêtes avec les dernières données disponibles, ce qui améliore sa pertinence et son utilité.

En outre, Grok 2 disposera de capacités de génération d’images, ce qui lui permet de produire du contenu visuel à partir de demandes de l’utilisateur. Bien qu’il soit peut-être prématuré d’en parler en détail, Grok 2 devrait également faire preuve d’avancées majeures en matière de raisonnement complexe et de résolution de problèmes, comme en témoignent ses performances attendues aux tests MATH et HumanEval.

Ces critères sont nécessaires pour évaluer les capacités de résolution de problèmes d’une IA.

Quand Grok 2 sera-t-il proposé ?

Début juillet, le milliardaire Tesla a confirmé dans un message sur X que le modèle de langage étendu Grok 2 serait disponible en août. Répondant à la question d’un utilisateur sur les données d’entraînement, il a décrit le modèle comme une « amélioration considérable ».

Il a ajouté que « les modèles qui s’entraînent sur les données des autres sont comme un effet de mille-pattes humains » et a noté qu’il « faut beaucoup de travail pour purger les LLM des données d’entraînement d’Internet », mais il affirme que la prochaine génération de Grok s’améliorera dans ce domaine.

Bien que Musk n’ait pas donné plus de détails, il a déclaré en mars que Grok 2 « devrait dépasser l’IA actuelle dans tous les domaines ».

Y aura-t-il un Grok 3 ?

Musk a révélé que Grok 3 sortirait à la fin de l’année « après avoir été entraîné sur 100 000 H100 » (GPU Nvidia) et qu’il « devrait vraiment être quelque chose de spécial ». xAI entraîne Grok 3 pour qu’il soit équivalent ou supérieur à GPT-5, la prochaine étape prévue par OpenAI en matière de modèles de langage.

Grok 1 et 2 sont-ils aussi bons que ChatGPT ?

Comparativement, ChatGPT travaille sur un ensemble de données beaucoup plus important que Grok, ce qui signifie qu’il peut générer un contenu créatif et traiter un large éventail de requêtes de manière beaucoup plus efficace. Grok fournit toutefois des informations actualisées et des réponses intuitives et humoristiques grâce à son intégration avec X, qui se distingue par son ton rebelle.

Malgré son arrivée tardive, Grok a fait de sérieux progrès, comme le suggère l’étude de xAI. ChatGPT est excellent dans la gestion de requêtes diverses, tandis que Grok AI est réputé pour son contenu plein d’esprit.

La version premium de ChatGPT, optimisée par Microsoft, inclut Bing et propose des centaines de plugins tels que Prompt Perfect, OpenTable et Wolfram, offrant ainsi des outils avancés que Grok AI ne permet pas d’utiliser.

Grok sera-t-il un jour gratuit ?

Grok n’a actuellement pas de version gratuite et n’est disponible que pour les personnes qui paient 17 euros par mois pour un abonnement premium X.

En mars 2024, xAI a publié l’architecture du réseau et les poids du modèle de base de Grok-1 sous la licence open-source Apache 2.0, permettant ainsi aux développeurs d’utiliser et de développer le modèle à des fins commerciales. La version open-source est en phase de pré-entraînement, de sorte que les utilisateurs devront probablement affiner eux-mêmes le modèle avant de le déployer.

Comment utiliser Grok ?

