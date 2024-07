De nouveaux rendus des Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL divulgués

Même si l’événement Made by Google n’a lieu que dans quelques semaines, les fuites du Google Pixel 9 ne cessent d’affluer, nous donnant un bon aperçu de ce qui nous attend. Aujourd’hui, de nouveaux rendus des Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL ont fait surface, nous donnant un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Il est intéressant de noter que le Pixel 9 Pro XL est positionné comme le véritable successeur du Pixel 8 Pro, tandis que le Pixel 9 Pro partage la même taille que les Pixel 8 et Pixel 9, mais avec les spécifications internes du Pixel 9 Pro XL. Dans les rendus il est un peu difficile de savoir s’il s’agit du Pro standard ou du Pro XL puisque les deux appareils auront l’air à peu près identiques l’un à l’autre, à part l’un qui est plus grand.

Google introduit une nouvelle nomenclature pour la gamme Pixel 9, avec quatre nouveaux smartphones : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Le Pixel 9 Pro Fold succède logiquement au Pixel Fold de l’année dernière. Cependant, les trois autres modèles nécessitent quelques explications.

Le Pixel 9 Pro XL, par exemple, représente le haut de gamme, tandis que le Pixel 9 Pro offre une taille analogue mais des caractéristiques techniques en retrait.

Ce qui est intéressant de noter c’est que ces deux rendus semblent avoir des dos mats. Les précédentes fuites du modèle de base Pixel 9 ont montré une coque arrière brillante. Bien sûr, ces nouvelles images sont des rendus, après tout, et peuvent ne pas être aussi précises qu’une photo du monde réel. Mais concentrons-nous un peu sur la couleur rose du Pixel 9. Il semble s’agir d’un rose plus subtil et plus foncé que la précédente fuite du Pixel 9 rose que nous avons vue, qui était très vive et semblait sortir tout droit du film Barbie.

Tarification et spécifications de la série Pixel 9

La tarification de la série Pixel 9 reste un mystère. Certaines versions devraient maintenir les mêmes prix que leurs prédécesseurs, tandis que d’autres pourraient voir des augmentations. Il sera intéressant de voir comment cela se traduira lors de l’annonce officielle.

En ce qui concerne les spécifications, les nouveaux rendus ne révèlent pas grand-chose de nouveau. Le Pixel 9 aura un capteur photo de moins que les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, et les trois modèles arborent un bloc de caméra redessiné à l’arrière. Les spécifications des caméras, détaillées dans une rumeur la semaine dernière, montrent que Google continue de se concentrer sur la photographie avec sa gamme Pixel.

Tous les nouveaux Pixel 9 devraient être équipés du chipset Tensor G4 de nouvelle génération de Google. Cela devrait apporter des améliorations en termes de performance et d’efficacité par rapport à la génération précédente. Reste à voir comment le Tensor G4 se mesurera à la concurrence, mais Google semble déterminé à améliorer son silicium interne.

Attentes pour l’événement du 13 août

L’événement de lancement du 13 août devrait nous donner une image plus claire de ce à quoi nous attendre de la série Pixel 9. D’ici là, nous devrons nous fier aux fuites, aux rumeurs et aux éventuelles révélations de Google pour satisfaire notre curiosité.