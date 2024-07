Xbox Game Pass : Microsoft prévoit davantage d’options pour les joueurs

Au cours des dernières semaines, Microsoft a fait l’objet d’une polémique au sujet du Xbox Game Pass. La FTC a fait appel de l’augmentation du prix du Game Pass et a soulevé des inquiétudes quant aux promesses faites précédemment. Cependant, au milieu de tout cela, il semble que le géant du logiciel teste des choses en interne pour donner plus de choix aux consommateurs pour le Xbox Game Pass, puisqu’il cherche maintenant à ajouter plus de paliers Game Pass.

Comme le rapporte Windows Central, Microsoft semble vouloir introduire plusieurs niveaux de Xbox Game Pass avec différentes fonctionnalités. Actuellement, seuls quatre niveaux de Xbox Game Pass sont disponibles pour les consommateurs : Game Pass Standard, Game Pass Core, Game Pass Ultimate et Game Pass pour PC.

Toutefois, si Microsoft poursuit ses projets, deux autres abonnements Xbox Game Pass pourraient venir s’ajouter à cette liste.

Ils lanceront un volet Game Pass qui vous permettra uniquement de diffuser les titres dans le cloud. Vous devriez donc pouvoir jouer aux jeux du Game Pass via le cloud si vous disposez d’un système compatible. Les sources de Windows Central affirment également que ce niveau sera relativement bon marché, et que les abonnés pourront acheter des jeux et les regarder en streaming plus tard.

Le niveau supérieur est logique puisque Xbox Game Pass a récemment été lancé sur Amazon Fire Stick, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux Xbox via le cloud. Ainsi, le lancement d’un service basé uniquement sur le cloud pour les joueurs sur ces plateformes augmenterait la base d’utilisateurs.

Un abonnement Famille ou Amis pour le Xbox Game Pass

En dehors de l’option basée sur le cloud, Microsoft prévoit de ramener le Game Pass Famille et Amis sous une forme ou une autre. Microsoft a déjà exploré ces deux options Game Pass. Il est donc intéressant de les voir revenir sous une forme ou une autre à l’avenir.

D’une manière générale, il est toujours bon d’avoir plus de choix. Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir comment ces projets se concrétiseront. Êtes-vous impatient de découvrir l’un de ces paliers du Game Pass ?