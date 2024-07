Pixel 9 Pro Fold : Premier teaser vidéo officiel avant le lancement

Chaque année, c’est la même histoire. Les fuites révèlent presque tout sur les nouveaux smartphones Pixel avant leur sortie officielle. Pour riposter, Google publie des photos ou des vidéos haute résolution de ses produits avant les événements de lancement. Aujourd’hui, la société a dévoilé le Pixel 9 Pro et a également publié une vidéo de teasing pour son deuxième smartphone pliable, le Pixel 9 Pro Fold.

La vidéo commence avec quelqu’un demandant à Gemini, le chatbot IA de Google, d’écrire une lettre de rupture à leur ancien téléphone, lui annonçant qu’il est remplacé par « quelque chose de magique » qui « se déploie de manière nouvelle ». Ce smartphone magique est, sans grande surprise, le Pixel 9 Pro Fold, le prochain smartphone pliable de Google.

Un design raffiné pour Pixel 9 Pro Fold

La lettre est écrite sur l’écran extérieur du smartphone, qui semble plus étroit par rapport au Pixel Fold. Le smartphone se déploie ensuite pour révéler l’écran intérieur, doté de bords plus fins et symétriques. Bien que l’écran intérieur ne soit pas entièrement visible dans la vidéo, des fuites antérieures indiquent qu’il aura un aspect plus fin et plus étroit. De plus, la caméra intérieure sera logée dans un poinçon dans la partie gauche de l’écran plutôt que dans le bord, mais ce détail n’apparaît pas dans la vidéo.

Le clip de 30 secondes montre également l’arrière du smartphone, confirmant que la barre de caméra horizontale a été remplacée par un nouveau design de caméra en îlot. Le smartphone est apparemment 2 mm plus fin que le modèle précédent et trois de ses cinq caméras auraient des capteurs plus petits que ceux du modèle de l’année dernière. Il reste à voir si cela empêchera le smartphone de figurer sur la liste des meilleurs photophones de 2024.

L’ère de l’IA avec Gemini

Le Pixel Fold de l’année dernière a été lancé avant la poussée de Google vers l’IA, ce qui fait de ce téléphone pliable le premier de la société construit autour de l’IA. Google affirme que le Pixel 9 Pro Fold est un « téléphone pliable conçu pour l’ère Gemini ».

En plus de publier ce teaser, Google a également mis en ligne une photo du téléphone sur son site Web. Le téléphone sera entièrement dévoilé le 13 août.