Accueil » Les Copilot+ PC deviennent une menace pour Intel, une révolution pour Windows on ARM

Microsoft et Qualcomm ont lancé les nouveaux Copilot+ PC, créant une concurrence sérieuse pour Intel. Ces appareils promettent une autonomie impressionnante et des performances comparables au MacBook Air. Mais cette fois-ci, Windows on ARM peut-il vraiment convaincre ?

Depuis plus d’une décennie, Microsoft s’efforce de porter Windows sur des processeurs ARM. Les nouveaux Copilot+ PC, équipés de la puce Qualcomm Snapdragon X Elite, pourraient bien marquer le tournant décisif. Tom Warren de The Verge a testé les premiers appareils et est particulièrement impressionné par l’autonomie. Pour Intel, cela pourrait être un signal d’alarme.

Selon Warren, le modèle de base du Surface Laptop à 1 199 euros peut être utilisé une journée entière sans recharge. Même après plusieurs jours en mode veille, la batterie reste chargée — un scénario impensable avec des processeurs Intel jusqu’à présent. Cette nouvelle génération de puces Qualcomm offre ainsi l’autonomie promise que Intel n’a pas pu atteindre depuis des années.

La frustration de Microsoft envers Intel grandit depuis des années en raison du manque de progrès. En 2015, des problèmes avec les puces Skylake d’Intel ont causé des difficultés majeures avec les Surface Pro 4 et Surface Book. Ces expériences ont conduit à des discussions internes chez Microsoft sur la diversification des fournisseurs de puces. En 2019, Microsoft a lancé pour la première fois des appareils Surface sans processeurs Intel : le Surface Laptop 3 de 15 pouces avec une puce AMD et la Surface Pro X avec un SoC Qualcomm.

Le tournant avec les puces ARM

Le Surface Pro X a montré le potentiel de l’architecture ARM, mais n’a pas encore offert une expérience convaincante de Windows on ARM. Le véritable tournant est venu avec l’acquisition de Nuvia par Qualcomm en 2021. Nuvia, fondée par d’anciens ingénieurs d’Apple, a apporté le savoir-faire nécessaire pour développer des puces ARM haute performance. Au cours des deux dernières années, Microsoft et Qualcomm ont travaillé intensivement sur la vision des Copilot+ PC.

Développeurs de logiciels à la traîne

Un aspect crucial pour le succès de Windows on ARM est la disponibilité de logiciels compatibles. Peu avant le lancement, Slack et Google ont publié des versions ARM64 de leurs applications. Adobe a également promis d’offrir des programmes comme Premiere Pro pour Windows sur ARM.

Réactions d’AMD et d’Intel

Tandis que Qualcomm a déjà lancé ses puces Snapdragon X Elite, AMD et Intel préparent leurs propres versions. Les puces Strix Point d’AMD devraient être disponibles en juillet, tandis que les processeurs Lunar Lake d’Intel arriveront plus tard dans l’année. Les deux entreprises promettent de meilleures performances et une autonomie accrue. Cependant, Qualcomm est désormais un concurrent sérieux dans ces deux domaines.

Initialement, seules les puces Qualcomm prendront en charge les fonctions Copilot basées sur l’IA. AMD et Intel suivront plus tard.

Pas de rupture radicale comme chez Apple

Contrairement à Apple, Microsoft ne peut pas opérer une rupture radicale. La compatibilité avec des applications et des systèmes anciens reste essentielle pour de nombreuses entreprises. Intel devra faire face à la concurrence, tandis que les OEM de Windows sont prêts à intégrer des puces Qualcomm dans certains de leurs meilleurs ordinateurs portables.

Des rumeurs indiquent qu’AMD prévoit également de lancer des processeurs ARM pour les ordinateurs portables Windows dès 2025. Cela pourrait bouleverser encore davantage la situation. Pour Microsoft, la gestion de la transition vers Windows sur ARM tout en satisfaisant tous les partenaires de puces et les OEMs sera un défi.

La diversification des processeurs ne peut être que bénéfique pour la concurrence et le marché des ordinateurs portables Windows. Si les ordinateurs portables Windows sur ARM s’imposent dans le segment haut de gamme, il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne se développent également dans le segment des budgets. Il sera alors intéressant de voir comment Intel réagira face à cette nouvelle concurrence.