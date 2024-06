Character.AI introduit des appels avec des avatars d’IA multilingues

Character.AI, la célèbre startup spécialisée dans les avatars numériques, introduit une nouvelle fonctionnalité dans ses fonctions vocales, qui permet de parler aux personnages comme s’il s’agissait d’un appel téléphonique.

L’outil de génération de personnages d’IA Character.AI a annoncé cette fonctionnalité, Character Calls, dans un post sur X. Rejoignant une foule d’autres fonctionnalités vocales, Character Calls permet aux utilisateurs de parler avec des personnages d’IA, comme s’ils étaient en train de passer un appel téléphonique.

L’idée est de permettre aux utilisateurs de pratiquer leurs compétences linguistiques, d’améliorer leurs techniques d’entretien, d’anticiper les conversations délicates lorsqu’ils préparent des jeux de rôle ou d’élaborer des scénarios épiques en parlant réellement à des personnages.

Le personnage devra toujours être créé dans Character.AI pour être utilisé et vous pouvez créer une variété d’options différentes pour répondre à vos besoins. Parmi les exemples de personnages présentés dans l’article de lancement, citons un poète enjoué pour améliorer ses compétences en écriture, le détective Haywire pour organiser une enquête fictive et Émile, porteur de bérets, pour pratiquer le français.

Qu’est-ce que Character.AI ?

Si c’est la première fois que vous découvrez Character.AI, il s’agit d’une application de chatbot IA basée sur le web qui utilise des modèles de langage neutres pour générer des réponses textuelles. La plateforme permet de créer des personnages basés sur des figures connues de la fiction, de l’histoire et des personnes célèbres d’aujourd’hui.

Bien qu’il existe plusieurs applications de génération de personnages par l’IA, Character.AI est connu pour sa capacité à reproduire des réponses analogues à celles d’un être humain. Elle prend également en charge les conversations avec plusieurs bots à la fois, offrant ainsi un large éventail de possibilités à plusieurs personnes.

Développée par Noam Shazeer et Daniel De Freitas, anciens développeurs de Google AI, Character.AI a été lancée en version bêta en septembre 2022. Depuis son lancement, il est rapidement devenu l’un des chatbots d’IA les plus populaires, juste derrière ChatGPT. La dernière introduction ne servira probablement qu’à inciter davantage de personnes à utiliser la plateforme, surtout avec plus de 10 000 vues sur la vidéo d’annonce après moins de cinq heures.