WhatsApp innovera avec le modèle Meta AI Llama 3 et les réponses vidéo

WhatsApp, la populaire application de messagerie de Meta, travaille sur une série de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur.

Selon un récent rapport de Gadget360, WhatsApp développe actuellement une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de sélectionner le modèle Meta AI (Llama 3) pour le chatbot Meta AI.

Actuellement en développement et non encore disponible pour les testeurs bêta, cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de choisir entre deux modèles Llama 3 : le Llama 3-70B et le Llama 3-405B. Cette fonctionnalité a été découverte par WABetaInfo dans la version bêta 2.24.14.7 de WhatsApp pour Android.

Bien que les testeurs bêta ne puissent pas encore voir ou interagir avec cette fonctionnalité, elle promet de nouvelles possibilités pour les interactions avec le chatbot Meta AI.

Selon les captures d’écran de WABetaInfo, un nouveau menu d’options « Meta Llama model » sera disponible, où les utilisateurs pourront choisir leur modèle d’IA. Le modèle Llama 3-70B est décrit comme « plus rapide », tandis que le modèle 3-405B est « meilleur pour des requêtes plus complexes ». Les utilisateurs pourront prévisualiser le modèle 405B pour un nombre limité de requêtes hebdomadaires, après quoi ils devront utiliser le modèle 70B pour continuer les conversations.

Réponses vidéo dans WhatsApp

En parallèle, WhatsApp explore également une option de réponse vidéo, une nouveauté par rapport à ses fonctionnalités de chat textuel et vocal. Cette nouvelle fonctionnalité, repérée dans la version bêta 2.24.14.5 de WhatsApp pour Android, indique une tendance vers des communications plus interactives et intuitives. Les utilisateurs pourront désormais répondre aux messages vidéo par des réponses vidéo, améliorant ainsi l’engagement et la fluidité des conversations.

WhatsApp a également annoncé qu’il cessera de mettre à jour l’application sur 35 appareils utilisant des systèmes d’exploitation Google et Apple plus anciens. Cette liste comprend des appareils de marques comme Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG et Apple. WhatsApp recommande d’utiliser Android 5.0 et iOS 12 ou des versions ultérieures pour continuer à utiliser le service, garantissant ainsi un accès aux technologies des systèmes d’exploitation plus récents pour une messagerie en ligne sûre et efficace.