Les avis sur le Snapdragon X Elite sont sortis : Des performances solides et une grande autonomie

Qualcomm et Microsoft ont fait de grandes déclarations sur les nouveaux processeurs Snapdragon X Elite qui équipent certains des premiers PC Copilot+ disponibles dès aujourd’hui.

Nous sommes le 19 juin et l’embargo est enfin levé. De nombreux médias ont publié des critiques sur les ordinateurs portables Snapdragon X Elite ou Copilot+ PC. Pour l’instant, c’est le Asus Vivobook S15 qui a fait l’objet d’un test, avec le troisième SKU (X1E-78-100) de la série Snapdragon X.

Voici les principales conclusions et informations que nous avons trouvées sur les performances et l’autonomie du Snapdragon X Elite.

Performances du processeur du Snapdragon X Elite

Au cours des derniers mois, Qualcomm a affirmé que les cœurs du processeur Nuvia Oryon du Snapdragon X Elite avaient des performances comparables à celles de le Apple M3, ce qui s’est avéré exact.

Dans sa vidéo YouTube, Dave2D a démontré que le Asus Vivobook S15, équipé du Snapdragon X Elite (X1E-78-100), surpasse le MacBook Air M3 dans les tests multicœurs sur Geekbench et Cinebench. Il est également plus performant que le Intel Core Ultra 9 185H et l’AMD Ryzen 9 8945HS.

Tom’s Guide indique également que dans le test multicœur Geekbench, le Snapdragon X Elite surpasse le Apple M3 de base. Cependant, dans le test monocoeur, le Apple M3 est environ 28 % plus rapide que le X Elite qui fonctionne à 3,4 GHz.

Performances du GPU du Snapdragon X Elite

En ce qui concerne le GPU Adreno X1, le Snapdragon X Elite fait mieux que le AMD Radeon 780M et le GPU Intel Arc dans le test 3DMark WildLife Extreme. Cependant, lors de l’utilisation de l’API Vulkan sur Geekbench Compute, le GPU Adreno du Snapdragon X Elite est moins performant, ce qui est assez étrange. Dans son évaluation, Dave2D estime que le GPU du Snapdragon X Elite est « décent » et qu’il est au même niveau que les GPU mobiles d’AMD et d’Intel.

Par ailleurs, Adobe Premiere Pro ne dispose pas encore d’une application native ARM64 pour Windows on ARM. Adobe travaille à l’élaboration d’une version native de l’application. En attendant, vous pouvez l’exécuter en mode émulation et les critiques disent que les performances sont utilisables pour l’édition de vidéos jusqu’à une résolution de 1080p. Par ailleurs, DaVinci Resolve fonctionne désormais en mode natif sur les PC ARM.

Autonomie du Snapdragon X Elite

Quelle est l’autonomie de l’ordinateur portable Snapdragon X Elite ? Le test d’autonomie est le plus important pour moi, et je suis sûr qu’il y en a beaucoup qui veulent en savoir plus sur l’autonomie annoncée. Le Asus Vivobook S15 est équipé d’une batterie de 70 Whr et Dave2D dit qu’elle a tenu 10 heures 46 minutes en charge légère, se rapprochant du MacBook Air M3 (11 heures et 18 minutes).

Il a tenu 2 à 3 heures de plus que les ordinateurs portables équipés de processeurs Intel et AMD. En charge moyenne, le Snapdragon X Elite a obtenu de meilleurs résultats que tous les autres chipsets, avec 7 heures et 47 minutes. Enfin, en charge lourde, le Asus Vivobook S15 a tenu 4 heures et 12 minutes, se classant deuxième après le MacBook Air M3. Il ajoute qu’après une nuit de sommeil, l’ordinateur portable n’a perdu que 1 à 2 % de sa batterie, ce qui est remarquable.

Tom’s Guide rapporte que la batterie est passée de 100 % à 47 % sur une période de 12 heures avec une utilisation mixte de Photoshop, plus de 20 onglets Chrome, de la musique et des vidéos sur Netflix. La batterie peut facilement tenir deux jours avec une utilisation mixte, une rareté que nous n’avons vue que sur les MacBook d’Apple de la série M.

Dans sa vidéo YouTube, Matthew Moniz explique qu’il a obtenu une autonomie exceptionnelle de 13 heures et 40 minutes avec le Asus Vivobook S15. Il ajoute que si vous utilisez une application native ARM64, l’autonomie de la batterie sera encore meilleure. En revanche, si vous exécutez des applications x86 lourdes en mode émulation, l’autonomie de la batterie s’en ressent.

Performances de jeu du Snapdragon X Elite

Bien que le Asus Vivobook S15 ne soit pas un ordinateur portable de jeu en soi, et qu’il intègre le troisième SKU qui délivre jusqu’à 3,8 TFLOPs (contre 4,6 TFLOPs sur le SKU haut de gamme), les performances de jeu sont respectables, même en émulation. Dave2D a montré le taux de rafraîchissement pour différents jeux, configurés avec des paramètres graphiques bas et la super résolution automatique activée.

En mode émulation, Cyberpunk 2077 affiche un taux de rafraîchissement de 34 FPS, Baldur’s Gate 3 de 35 FPS, Overwatch 2 de 83 FPS, etc. Gardez à l’esprit qu’il y a eu des ralentissements occasionnels pendant le jeu.

Matthew Moniz explique que les jeux x86 ne fonctionnent pas bien sur le Snapdragon X Elite et que les jeux ont des ratés de temps en temps. Cependant, les jeux compilés pour ARM64 fonctionnent parfaitement. Vous trouverez une liste de jeux optimisés pour le Snapdragon X Elite dans notre article dédié.

Performances de l’émulation Snapdragon X Elite

Lors du lancement de Copilot+ PC, on a beaucoup parlé de la nouvelle couche d’émulation Prism, et il s’avère que la couche de traduction est vraiment impressionnante. Lors de l’exécution d’applications x86 (légères à moyennes), les utilisateurs ne rencontreront aucun problème. Même avec des applications x86 lourdes comme Adobe Premiere Pro, l’application est utilisable et le temps de rendu a été considérablement réduit, égalant presque les performances natives.

Comme indiqué ci-dessus, les performances de jeu en émulation sont respectables, mais il y a des ralentissements occasionnels et la plupart des jeux refusent de se charger en raison de l’implémentation de l’anti-triche au niveau du noyau. Microsoft et Qualcomm travaillent avec des studios de jeux pour apporter des jeux natifs à la plateforme ARM64. Parallèlement, la couche d’émulation Prism est également optimisée pour offrir de meilleures performances de jeu à la volée.

Snapdragon X Elite : Thermique et bruit des ventilateurs

Alors que le MacBook Air M3 est dépourvu de ventilateur, les ordinateurs portables Snapdragon X Elite sont équipés de ventilateurs pour le refroidissement. Dave2D affirme que lors d’une utilisation multitâche, on entend à peine le ventilateur tourner. L’ordinateur portable reste à moins de 30 dB du bruit du ventilateur pendant les tâches légères à moyennes. Cependant, lors de l’exécution d’applications lourdes, le bruit du ventilateur devient audible, atteignant jusqu’à 42 dB.

Matthew Moniz précise également que pour les tâches quotidiennes, le bruit du ventilateur est presque silencieux. Mais si le système est fortement sollicité, le bruit du ventilateur devient plus fort, mais il reste meilleur que celui des processeurs Intel et AMD.

WindowsCentral, dans son article, indique qu’en cas de forte charge, la température oscille autour de 41,6° C, ce qui est un peu plus chaud.

Voilà pour ce qui est de l’évaluation préliminaire du Snapdragon X Elite. Gardez à l’esprit que chaque OEM a configuré le chipset Qualcomm PC de manière unique, en trouvant un équilibre entre les performances, la durée de vie de la batterie et la gestion thermique. J’attends de pouvoir mettre la main sur l’un des ordinateurs portables Snapdragon X Elite.