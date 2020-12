AMD travaille sur une puce ARM pour préparer l’offensive de Apple Silicon

Apple a lancé la puce M1 en grande pompe en novembre, et depuis lors, Apple Silicon continue de faire les gros titres, presque quotidiennement, notamment en ce qui concerne la puissance de ces puces.

En effet, il y a une énorme médiatisation, car les puces Apple Silicon sont apparemment capables de performances vraiment élevées, ce qui a poussé d’autres fabricants de PC à se pencher sur des produits analogues qui pourraient les positionner comme concurrents directs d’Apple.

L’un d’entre eux est AMD, qui, selon Mauri QHD, travaille déjà sur une puce basée sur l’architecture ARM qui servirait de rival au processeur M1.

On en sait très peu pour l’instant, mais le divulgateur affirme qu’AMD a préparé deux puces différentes pour concurrencer le Apple Silicon, « une version avec RAM intégrée et une autre sans RAM ». On pense que le processeur basé sur l’architecture ARM est presque prêt, bien que pour l’instant, on ne sache pas exactement quand une annonce pourrait être faite. D’autre part, les PDG d’AMD vont rejoindre le futur CES 2021, il y a donc une chance que janvier nous apporte plus de détails sur la stratégie de la société basée sur l’ARM.

Si la nouvelle selon laquelle d’autres fabricants de PC envisagent de construire des rivaux pour Apple Silicon n’est pas nécessairement surprenante, AMD n’est pas entièrement nouvelle dans ce secteur.

Un marché alléchant

Comme Intel, AMD fabrique des puces et des processeurs basés sur l’architecture x86 d’IBM, qui a longtemps été à la base du processeur des ordinateurs portables et de bureau. Mais, ces deux dernières années, des sociétés comme Microsoft ont travaillé à faire en sorte que les systèmes d’exploitation conçus pour fonctionner sur l’architecture x86 s’appuient sur l’architecture RISC d’ARM, qui est celle utilisée par pratiquement toutes les puces des smartphones.

Dans le cas de Microsoft, cela a impliqué de travailler avec Qualcomm pour développer des puces Snapdragon personnalisées qui pourraient fonctionner sous Windows 10. Nous les avons vues apparaître dans des modèles comme la Surface Pro X. Mais des problèmes de performances et de compatibilité logicielle ont fait que ces appareils n’étaient pas de véritables alternatives aux machines équipées de processeurs Intel et AMD.

Mais la puce M1 d’Apple a montré que les véritables performances des ordinateurs de bureau et des portables, respectivement avec les nouveaux Mac mini M1 et MacBook Air M1, peuvent être obtenues à partir de puces basées sur une architecture ARM. Ce n’est donc pas une grande surprise qu’AMD envisage de faire quelque chose d’analogue afin de maintenir la compétitivité de sa puce dans ce marché.

AMD et sa stratégie ARM7

Il n’y a pas moins de 6 ans, AMD travaillait sur une puce appelée K12, qui était essentiellement un processeur ARMv8 64 bits fabriqué sur mesure en interne et censé alimenter une nouvelle catégorie d’appareils. Cependant, le développement a progressé assez lentement et deux ans plus tard, AMD a mis au point le K12 Core, une puce qui a finalement été éliminée avant d’avoir un impact sur l’industrie du PC.

Au début de cette année, des personnes connaissant bien le sujet ont suggéré qu’un redémarrage du projet K12, peut-être appelé K12 FFX, pourrait obtenir le feu vert dans les années à venir, et si cela est exact, alors le mois de janvier pourrait apporter une confirmation à cet égard.