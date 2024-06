Premiers aperçus des RCS sur iOS 18 bêta : Messagerie multiplateforme en vue

Un utilisateur a réussi à activer le support caché des RCS (Rich Communication Services) dans la version bêta d’iOS 18, offrant ainsi un premier aperçu de ce que pourrait être la messagerie multiplateforme entre iPhone et appareils Android. Bien que cette fonctionnalité ait été annoncée lors de la conférence WWDC d’Apple la semaine dernière, elle n’est pas encore officiellement disponible.

Des captures d’écran partagées sur X par @dhinakg montrent que la mise en œuvre des RCS par Apple inclura probablement des fonctionnalités telles que les indicateurs de statut de livraison et les transferts de fichiers. Il semble également que le partage de fichiers en haute résolution sera possible entre les utilisateurs d’iMessage et d’Android une fois que la fonctionnalité sera officiellement déployée.

Comme prévu, les messages non iMessage continueront d’apparaître dans une bulle verte.

Cependant, certaines fonctionnalités clés sont absentes dans cette version préliminaire. Par exemple, les accusés de lecture des utilisateurs d’iPhone dans les discussions de groupe et la possibilité de réagir aux messages des utilisateurs Android ne sont pas encore disponibles. Il est difficile de dire si cela est intentionnel ou si ces fonctionnalités seront ajoutées ultérieurement.

De plus, il n’y a pas de chiffrement de bout en bout pour les messages échangés entre les appareils Android et iPhone, ce qui soulève des préoccupations en matière de sécurité. Nous nous y attendions puisque Apple a indiqué qu’elle utiliserait le RCS Universal Profile, qui manque de chiffrement de bout en bout contrairement à l’implémentation Jive de Google.

Confirmation d’Apple et enjeux de sécurité pour iOS 18

Apple a confirmé fin 2023 qu’elle introduirait le support des RCS sur ses appareils, reconnaissant que cela améliorerait l’interopérabilité par rapport aux SMS et MMS. La société a spécifiquement mentionné l’extension du support à iMessage, ce qui pourrait mettre fin à la division des « bulles bleues » et « bulles vertes ».

Bien que cette prévisualisation montre des progrès, il est clair que des développements et des ajustements supplémentaires sont nécessaires avant que le support RCS ne soit pleinement réalisé. L’absence de fonctionnalités telles que les accusés de lecture, les réactions aux messages et le chiffrement de bout en bout met en lumière les défis à relever pour atteindre une messagerie multiplateforme transparente.

Quelques limitations, mais l’essentiel est ailleurs

Malgré ces limitations, les potentiels avantages des RCS aux côtés d’iMessage sont indéniables. Des fonctionnalités de messagerie améliorées, des capacités de partage de fichiers améliorées et potentiellement une expérience de messagerie plus unifiée pourraient grandement améliorer la communication entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

Alors que iOS 18 poursuit sa phase de test bêta, les utilisateurs attendent avec impatience le déploiement officiel du support RCS. L’introduction de cette fonctionnalité pourrait marquer une étape significative vers une plus grande interopérabilité et une expérience de messagerie plus fluide entre différentes plateformes.