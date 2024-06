Accueil » Tout ce que Apple a annoncé lors de la WWDC 2024 : iOS 18, l’IA, et plus encore

C’est de nouveau cette période de l’année ! Le moment tant attendu de la Worldwide Developer Conference (WWDC) d’Apple est enfin arrivé. La WWDC est le théâtre de certaines des annonces les plus importantes de l’année pour Apple, généralement axées sur les mises à jour logicielles de ses appareils.

La WWDC 2024 ne fait pas exception. Cette année, le spectacle est sans doute l’un des plus grands et des plus importants pour Apple depuis des années. Avec des mises à jour pour iOS, iPadOS, watchOS et bien plus encore, il y a beaucoup à découvrir.

Voici un récapitulatif de toutes les annonces faites jusqu’à présent à la WWDC 2024.

visionOS 2

Pour le Vision Pro, Apple introduit visionOS 2. Cette nouvelle mise à jour améliore l’application Photos grâce à l’apprentissage automatique, permettant de transformer vos anciennes photos en photos spatiales. D’un simple tapotement, vos souvenirs prennent vie avec une profondeur et une dimension naturelles.

L’application Photos se réorganise également pour une meilleure organisation. SharePlay évolue, permettant à chaque participant d’un appel FaceTime de partager et d’interagir avec des photos, vidéos et panoramas spatiaux à taille réelle, à condition que tous utilisent Apple Vision Pro.

De nouvelles méthodes de contrôle du Vision Pro sont aussi à venir. Les vidéos spatiales seront bientôt éditables dans Final Cut Pro et la nouvelle application Vimeo.

Une nouvelle gestuelle permet d’accéder à la vue d’accueil, où l’on peut voir la date, l’heure, contrôler le volume et vérifier le niveau de batterie. Le Centre de contrôle permet un accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées comme les notifications et l’affichage virtuel du Mac. Des nouveaux frameworks et API pour les développeurs font aussi partie de la mise à jour visionOS 2.

iOS 18

L’écran d’accueil de votre iPhone reçoit une belle mise à jour avec iOS 18. Vous pouvez désormais placer des icônes d’applications n’importe où sur votre écran. Le mode sombre change également la couleur et la teinte des icônes. Mieux encore, vous pouvez teinter les applications avec différentes couleurs pour correspondre à votre humeur.

Le Centre de contrôle a été repensé pour inclure de nouveaux groupes de contrôles accessibles d’un simple balayage vers le bas sur l’écran d’accueil. Il dispose également d’une nouvelle galerie de contrôles pour du contenu personnalisable et accessible. Une nouvelle API du Centre de contrôle est aussi disponible pour les développeurs.

iOS 18 inclura des mises à jour de confidentialité. Les applications sont maintenant verrouillables par Face ID avec une fonctionnalité appelée « Verrouiller une application », qui fonctionne également avec le code d’accès et Touch ID. Cela rend plus difficile l’accès à des informations sensibles pour autrui.

L’application Messages se dote de plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris des Tapbacks améliorés qui permettent d’utiliser n’importe quel emoji ou autocollant. Vous pouvez également programmer l’envoi de vos messages et utiliser des formats soulignés et gras dans les messages texte. Les messages par satellite arrivent aussi, garantissant une connexion constante avec vos proches, et sont chiffrés de bout en bout.

L’application Mail permet désormais de regrouper les messages par catégorie, facilitant l’organisation et la gestion des emails. Les informations topographiques et les itinéraires de randonnée sont disponibles dans l’application Maps, téléchargeables pour une utilisation hors ligne. L’application Wallet introduit « Tap to Cash », une méthode privée pour envoyer et recevoir de l’argent. L’application Journal bénéficie de nouvelles fonctionnalités de recherche avancées.

L’application Photos voit une mise à jour importante avec une organisation automatique de votre bibliothèque par sujets comme Jours récents, Voyages et Personnes & animaux. La nouvelle fonction Collections épinglées offre un accès rapide à vos albums préférés. Un nouveau carrousel affiche chaque jour une nouvelle série de photos pour une surprise amusante.

Audio et Home

Apple a également présenté des mises à jour pour ses fonctionnalités Audio et Home. Les AirPods peuvent désormais communiquer avec Siri sans voix, par exemple en secouant la tête. L’isolation vocale améliore la qualité des appels et un réglage de jeu est disponible pour un audio spatial personnalisé.

Sur Apple TV, il est maintenant possible de voir des détails sur la personne à l’écran ou d’identifier la musique jouée. Ces informations apparaissent également sur l’iPhone dans l’application Remote.

watchOS 11

La mise à jour watchOS 11 pour l’Apple Watch propose de nouvelles façons de s’entraîner avec Training load, qui aide à évaluer l’impact de l’intensité des entraînements sur votre corps. Vous pouvez également consulter vos signes vitaux de nuit pour des informations supplémentaires.

Il est désormais possible de modifier les anneaux d’activité. Par exemple, les jours où vous préférez ne pas vous entraîner, vous pouvez ajuster un réglage et ne pas perdre vos anneaux.

Une nouvelle application Vitals montre les métriques de santé critiques en un coup d’œil. Les améliorations de grossesse dans Health permettent de suivre l’âge gestationnel et d’intégrer ces données dans les graphiques de santé.

Les interactions s’améliorent avec watchOS 11, facilitant les tâches sans votre téléphone. Le Smart stack ajuste automatiquement les widgets selon l’heure, le lieu et plus encore. Le cadran de Photos utilise l’apprentissage automatique pour sélectionner les meilleures compositions et la qualité d’image pour votre montre.

iPadOS 18

La mise à jour logicielle pour iPad apporte des fonctionnalités de iOS 18 et d’autres améliorations. Une nouvelle barre d’onglets flottante personnalisable est introduite, facilitant la concentration sur les applications.

Un navigateur de documents mis à jour arrive pour Pages, Numbers, Keynote et Swift Playgrounds, rendant l’accès aux documents récents plus rapide. Les animations sont améliorées et SharePlay inclut maintenant des capacités de dessin pour démontrer des tâches.

L’application Calculatrice officielle fait son apparition sur l’iPad, avec une fonctionnalité spéciale appelée Math Notes, conçue pour faciliter les calculs avec l’Apple Pencil.

Les Smart Scripts dans Notes rendent l’écriture manuscrite plus accessible et lisible, améliorant la transparence de vos notes.

macOS 15 Sequoia

Les fonctionnalités de iPadOS 18 et iOS 18 arrivent dans la nouvelle version macOS. Parmi les nouveautés, une mise à jour massive de Continuité appelée iPhone Mirroring permet de voir l’écran de votre iPhone sans lever le doigt. Les notifications iPhone sont désormais disponibles sur Mac, avec interaction possible depuis votre ordinateur.

L’organisation des fenêtres change, permettant de les disposer en mosaïque sur votre bureau ou de les placer dans des coins pour garder plus d’applications en vue.

La visioconférence sur Mac s’améliore avec un outil de prévisualisation pour vérifier ce que vous allez partager avant de le rendre visible à tous. Il est également possible de personnaliser votre arrière-plan avec des options préinstallées ou vos photos.

Enfin, Apple introduit Keychain comme application native, permettant de gérer vos mots de passe sur tous vos appareils Apple.

Safari inclut de nouvelles fonctionnalités comme les outils de découverte appelés Highlights, qui fournissent des informations pertinentes en fonction de votre navigation. Les résumés d’articles sont également affichés.

Les jeux sur macOS s’améliorent avec le Game Porting Toolkit 2, facilitant l’arrivée de jeux sur toutes les plateformes Mac. Le jeu Assassin’s Creed Shadows a été montré tournant sur Mac.

Apple Intelligence

Comme prévu, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités d’IA dans tous ses produits, mettant l’accent sur des expériences robustes, intuitives et intégrées tout en priorisant la confidentialité. Les nouvelles fonctionnalités d’IA, « Apple Intelligence », sont profondément intégrées aux logiciels d’Apple, se concentrant sur les capacités, l’architecture et les expériences utilisateur.

Les nouvelles capacités incluent la compréhension approfondie du langage naturel, des outils d’écriture pour la correction et des capacités d’image pour l’expression visuelle. Apple travaille également sur des actions basées sur l’IA pour rendre les tâches plus efficaces, avec une forte priorité sur le contexte personnel et la confidentialité.

Apple Intelligence améliorera l’interaction avec Siri et autres appareils, en montrant des améliorations dans la compréhension du langage naturel et la personnalisation. Les démonstrations ont également mis en évidence le rôle de l’IA dans l’assistance aux tâches d’écriture, comme fournir des réponses intelligentes dans l’application Mail et utiliser les notifications pour présenter des alertes résumées et prioritaires.

De nouveaux outils pour s’exprimer sont aussi introduits, comme Genmoji, un outil pour créer des emoji personnalisés, et un playground d’image pour créer des images uniques avec l’IA. Apple a aussi mentionné l’intégration de ChatGPT et d’autres modèles pour améliorer l’expérience utilisateur.

Les annonces faites lors de la keynote seront d’abord disponibles sur les versions bêta pour les développeurs, suivies des premières versions bêta publiques plus tard cet été. Le grand public aura accès aux nouveaux outils cet automne. Cependant, certaines des nouvelles fonctionnalités ne devraient pas être disponibles avant fin 2024.