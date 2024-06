Logitech Keys-To-Go 2 : Le clavier ultra-mince pour les nomades digitaux

Vous avez besoin d’un clavier portable d’une minceur obsessionnelle ? Logitech lance aujourd’hui le Keys-To-Go 2, un clavier sans fil de moins de 1,3 cm d’épaisseur.

« Dans notre quotidien effréné, il est essentiel de rester productif même en mouvement », explique Jean-Philippe Tuttle, Responsable Marketing Personal Workspace Solutions. « Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés nos utilisateurs lors de leurs déplacements, ainsi que leur désir de trouver des solutions pratiques, ergonomiques et facilement transportables. Le Keys-To-Go 2 répond à ce besoin en créant un espace de travail idéal où que vous soyez ».

Le clavier Keys-To-Go original a été lancé il y a une dizaine d’années. Depuis, il a fait l’objet de plusieurs petites révisions, mais il n’a pas changé de manière significative. Le Keys-To-Go 2 conserve l’ambiance de son prédécesseur, mais il fait également des progrès considérables en termes de conception et de convivialité, si bien qu’il est considéré comme un véritable produit de seconde génération.

Alors que le Keys-To-Go original avait un design carré (et ressemblait un peu à un jouet), le Keys-To-Go 2 a une forme plus proche de celle d’un clavier traditionnel. Il est long et rectangulaire, et il n’utilise pas une palette de couleurs monotone, de sorte que les touches ressortent un peu. Le Keys-To-Go 2 est également équipé d’un capot supérieur rabattable, qui n’est pas rigide et ne peut donc pas faire office de béquille, mais qui offre une protection lors des déplacements et donne au clavier un léger angle de frappe.

En termes de taille, le Keys-To-Go 2 mesure 250 x 105 x 8,77 mm. Il est presque aussi long que son prédécesseur, mais il est nettement plus étroit et rectangulaire. Toutefois, le nouveau modèle est légèrement plus épais que le Keys-To-Go original. Je dirais que c’est un bon compromis pour le capot supérieur. Et si vous posez le capot supérieur à plat, le Keys-To-Go 2 ne fait plus que 4,57 mm d’épaisseur, comme par magie !

Le Keys-To-Go 2 est multiplateforme

De plus, comme les autres claviers Logitech, le Keys-To-Go 2 prend en charge la personnalisation Logi Options+ et peut se connecter à trois appareils à la fois. Des touches dédiées situées en haut du clavier vous permettent de changer rapidement la connexion de votre appareil afin de passer d’un ordinateur à l’autre, d’une tablette à un smartphone, ou de toute autre combinaison d’appareils dont vous avez besoin.

Il est à noter que ce clavier utilise des piles rechargeables pour atteindre sa taille ultra-mince. Ces piles sont remplaçables par l’utilisateur et sont censées durer jusqu’à 36 mois d’affilée, mais certains clients préféreront peut-être un clavier rechargeable ou un clavier fonctionnant avec des piles AAA. (Pour mémoire, le Keys-To-Go original est rechargeable par un port Micro USB).

Disponibilité et prix

Le Keys-To-Go 2 est d’ores et déjà disponible en Lilas, Gris pâle et Graphite en version universelle et en Gris pâle et Graphite au prix de 89,99 euros.

Il est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation de bureau et mobiles, et les clients peuvent choisir entre une disposition de touches universelle ou Apple au moment du paiement (l’option Apple utilise la disposition de clavier typique des Mac). Il faut savoir que Keys-To-Go 2 ne peut se connecter que via le protocole Bluetooth LE. Il n’y a pas de connectivité filaire et si un appareil ne prend pas en charge le Bluetooth LE, il ne fonctionnera pas avec ce clavier. Les clients américains bénéficient d’une garantie limitée d’un an, tandis que les Européens bénéficient d’une garantie limitée de deux ans.