Adobe Acrobat intègre l’IA pour générer et modifier des images dans les PDF

Adobe redéfinit une fois de plus la manière dont nous interagissons avec les documents numériques en introduisant des innovations en matière d’intelligence artificielle dans Acrobat.

Dans un communiqué de presse, Adobe annonce que les utilisateurs de Reader et d’Acrobat pourront bientôt générer et modifier des images directement dans les PDF à l’aide de simples prompts textuels. Cette fonctionnalité importante s’appuie sur le modèle Firefly Image 3 d’Adobe. C’est la première fois que des fonctions de génération d’images sont intégrées dans une application PDF.

En outre, l’amélioration de Acrobat AI Assistant — un moteur de conversation intégré aux workflows de Reader et d’Acrobat — permettra aux utilisateurs de poser des questions, d’obtenir des informations et même de rédiger des contenus à partir d’informations provenant de divers types de documents, notamment Word, PowerPoint, des fichiers texte et des PDF. Des fonctionnalités améliorées de transcription de réunions au sein de l’assistant IA sont également à l’horizon.

Cette annonce souligne l’importance de la contribution d’Adobe en tant qu’inventeur et innovateur du format PDF, et met en évidence le fait que l’IA générative est prête à révolutionner le domaine une fois de plus. Grâce à la collaboration entre Firefly et AI Assistant, Adobe affirme que les utilisateurs pourront transformer les informations contenues dans leurs documents numériques en informations exploitables et en contenus visuellement attrayants, de manière simple et efficace.

Pour la première fois, les capacités de génération d’images de l’IA d’Adobe Firefly sont intégrées dans Acrobat. Cette technologie offre des avancées significatives en termes de qualité de génération d’images, de compréhension rapide et de nouveaux niveaux de détail et de variété, élargissant ainsi les possibilités d’expression créative et d’idéation. Les utilisateurs pourront améliorer les images existantes ou en créer de toutes nouvelles dans leurs PDF à l’aide de simples invites textuelles, sans quitter Acrobat.

Les nouvelles fonctionnalités d’Acrobat AI Assistant sont conçues pour rationaliser la recherche, l’étude, l’analyse de données et l’examen des notes de réunion, tâches pour lesquelles les informations sont souvent réparties entre plusieurs documents et types de fichiers. L’assistant IA peut identifier des thèmes, des tendances et des relations clés dans un groupe de documents sélectionnés, en combinant et en formatant des informations provenant de diverses sources pour en faire un contenu pertinent.

Qu’en est-il de la protection de la vie privée des utilisateurs ?

Adobe affirme que dans un effort pour donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs, Adobe Firefly est formé sur des images modérées, sous licence Adobe Stock et sur des images du domaine public dont les droits d’auteur ont expiré, garantissant ainsi une génération de contenu commercialement sûre pour les particuliers comme pour les entreprises. L’entreprise a également réitéré son engagement en faveur d’un développement éthique de l’IA, comme le soulignent ses lignes directrices en matière d’éthique de l’IA, qui régissent également la sélection et l’intégration de LLM (Large Language Model) tiers.

En outre, Adobe déclare qu’elle interdit explicitement aux LLM tiers de s’entraîner sur les données des clients d’Adobe et maintient une politique stricte contre l’entraînement de ses modèles d’IA génératifs sur les données des clients. Il est important de le souligner à la lumière des récentes controverses auxquelles l’entreprise a participé concernant l’utilisation du contenu créatif des utilisateurs à des fins d’entraînement de l’IA, ce qu’Adobe a clarifié à plusieurs reprises.

En résumé, les dernières avancées d’Adobe en matière d’IA, en particulier l’intégration de Firefly dans Acrobat et l’amélioration de l’assistant IA, représentent une avancée significative dans la manière dont nous interagissons avec les documents numériques et dont nous les utilisons. Ces innovations promettent de donner aux utilisateurs un contrôle créatif sans précédent et de rationaliser l’extraction et l’utilisation d’informations dans divers types de documents, tout en promettant de respecter des pratiques éthiques en matière d’IA et de protéger les données des utilisateurs.