iOS 18 : Apple adopte le RCS pour améliorer la communication entre iOS et Android

Le jour tant attendu est arrivé : Apple a annoncé que son application Messages prendrait en charge RCS dans iOS 18. La nouvelle norme remplacera le SMS comme protocole de communication par défaut entre les appareils Android et iOS. Cette décision intervient après des années de railleries, de cajoleries et, enfin, d’examen réglementaire de la part de l’Union européenne.

Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose d’autre que le fait que cette norme sera intégrée à iOS 18. Le site Web d’Apple consacré à la prochaine version contient au moins un exemple de l’aspect que prendra le RCS sur les iPhone. « RCS » apparaît dans le champ de texte pour indiquer une connexion, mais pour le reste, c’est tout à fait standard.

À l’heure actuelle, lorsque les utilisateurs d’iOS et d’Android s’envoient des messages, le service revient aux SMS : les photos et les vidéos sont envoyées avec une qualité moindre, les messages sont raccourcis et, surtout, les conversations ne sont pas chiffrées de bout en bout comme dans iMessage. Les messages provenant de smartphones Android apparaissent sous forme de bulles vertes dans les chats iMessage, et c’est le chaos.

RCS, ou Rich Communication Services, a été développé pour remplacer les SMS. RCS offre des indicateurs de frappe et des accusés de réception, permet d’envoyer des messages plus longs et prend en charge des images et des vidéos de meilleure qualité.

RCS, la nouveauté iOS 18

En d’autres termes, il ressemble beaucoup à iMessage. Il est devenu le protocole de messagerie standard sur les téléphones Android, car les opérateurs de téléphonie mobile américains l’ont pleinement adopté au cours des cinq dernières années, mais Apple s’est obstiné à ne pas le prendre en charge. À partir d’iOS 18, certaines de ces fonctionnalités analogues à iMessage seront enfin disponibles dans les chats multiplateformes.

Ce ne sont probablement pas les campagnes de pression menées par Google et Samsung en faveur de l’adoption du RCS qui ont poussé Apple à franchir le cap. La société a annoncé en novembre — apparemment sans crier gare — qu’elle ajouterait la prise en charge du RCS au cours de l’année à venir. Mais le timing n’était probablement pas une coïncidence ; l’annonce d’Apple était probablement un effort pour apaiser les régulateurs de l’UE.