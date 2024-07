MacBook M5 : Apple opterait pour Sunny Optical comme nouveau fournisseur de caméras

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit un changement majeur dans sa chaîne d’approvisionnement pour les futurs MacBook M5, attendus pour fin 2025.

Une entreprise vietnamienne, Sunny Optical, est pressentie pour devenir le nouveau fournisseur des modules de caméra compacte (CCM) pour ces MacBook.

Cette décision stratégique marque un tournant pour Apple, qui jusqu’à présent, s’appuyait principalement sur LG InnoTek et Sharp pour les CCM de ses MacBook. Selon 9to5Mac, Sunny Optical offre un avantage significatif : l’intégration verticale. Contrairement à ses concurrents, Sunny Optical peut fournir à la fois les CCM et les lentilles comme un système d’imagerie complet et compact. Cette approche simplifiée pourrait améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Un partenariat au-delà du MacBook M5 à l’horizon ?

Kuo suggère que si la production des CCM pour les MacBook M5 se déroule sans accroc, Sunny Optical pourrait également devenir un fournisseur pour les futurs modèles d’iPhone et d’iPad. Cette collaboration élargie dépendra de la capacité de Sunny Optical à produire et livrer efficacement les CCM pour la nouvelle gamme de MacBook.

« Mon dernier sondage indique qu’à partir du second semestre 2024, les commandes d’iPhone reviendront progressivement à Sunny Optical grâce à l’amélioration continue de la production et à la communication avec Apple, » a écrit Kuo sur son blog Medium.

MacBook M4 en Attente

Alors que l’attention se porte sur la série M5, Apple se concentre actuellement sur les modèles de MacBook Pro M4. Un rafraîchissement du MacBook Pro 14 pouces avec la puce M4 est attendu dès la fin 2024. Les modèles haut de gamme de 14 et 16 pouces devraient également bénéficier d’une mise à jour fin 2024, avec les puces M4 Pro et M4 Max.

Des rumeurs circulent sur les futurs designs des MacBook Pro. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaillerait sur une version plus fine, inspirée par l’iPad Pro ultra-fin de 2024. Cette philosophie de design s’aligne avec l’engagement d’Apple à offrir les produits les plus minces et les plus légers dans chaque catégorie. Bien que la mise à jour de 2024 ne devrait pas inclure de changements de design, 2025 pourrait voir l’arrivée de nouveaux designs pour le MacBook, alimentés par la puce M5.

Une autre rumeur intéressante est la potentielle intégration de Face ID dans la gamme Mac. Le MacBook Pro pourrait être l’un des premiers bénéficiaires de cette technologie, bien que les détails concrets concernant cette fonctionnalité restent flous.

Avec la série M5 à l’horizon, Apple semble déterminée à innover continuellement dans sa gamme de MacBook. Le partenariat avec Sunny Optical représente une amélioration potentielle de la chaîne d’approvisionnement et ouvre la voie à des avancées futures en matière de caméra. Que ce soit par un design plus fin ou l’intégration de Face ID, une chose est sûre : l’écosystème Mac est en route vers des développements passionnants.