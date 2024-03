Votre iPhone supportera-t-il iOS 18 ? Les dernières rumeurs pourraient apporter de bonnes nouvelles

Est-il trop tôt dans l’année pour des garanties liées à iOS 18 ? Probablement. Mais cela n’empêche pas les rumeurs de tourbiloner, et un certain nombre de récents rapports ont peint une image très prometteuse de la prochaine version de l’OS en termes d’importance. Maintenant, une nouvelle rumeur laisse entendre que les propriétaires de quelques appareils Apple obsolètes vont être ravis.

On parle des iPhone XR, XS et XS Max, tous sortis en 2018, qui ont tous exécuté iOS 12 à la sortie de la boîte avant de recevoir 5 mises à jour logicielles majeures et qui se préparent maintenant à leur 6e version de l’OS. En effet, MacRumors laisse entrevoir une compatibilité iOS 18 très encourageante.

Plus précisément, voici tous les iPhone qui devraient prendre en charge iOS 18 lorsque la mise à jour sortira inévitablement à l’automne :

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

En dehors des XR, XS et XS Max, déjà âgés de 6 ans, il n’y a évidemment pas de noms surprenants dans cette liste, ni d’omissions choquantes. Sorti en 2020, le modeste iPhone SE de deuxième génération aura bien sûr droit à la même refonte d’iOS 18 en septembre (probablement) que tous ses grands frères, et en plus de ces 24 appareils, tous les membres de la future famille iPhone 16 prendront également en charge la prochaine version du système d’exploitation.

Si tout cela se confirme, il y a clairement de très bonnes chances que l’iPhone SE 2 et la liste des iPhone 11 soient également compatibles avec iOS 19 de l’année prochaine, ce qui ne sera probablement pas le cas pour les iPhone XR, XS et XS Max.

Et pour iPadOS 18 ?

Alors qu’iOS 18 devrait donc ne pas abandonner la prise en charge des appareils compatibles avec iOS 17, iPadOS 18 pourrait arriver sur les iPad Pro sortis en 2018 et plus récents, mais pas sur les modèles de 10,5 et 12,9 pouces de 2017. C’est un peu décevant à entendre, mais pas tout à fait surprenant étant donné l’âge avancé et du processeur Apple A10X Fusion désormais modeste qui alimente ladite génération d’iPad Pro de 2017.

L’iPad 9.7 de 2018 et l’iPad 10.2 de 2019 basés sur l’Apple A10 Fusion ont également peu de chances de figurer sur la liste de compatibilité de iPadOS 18, tandis que les éditions 2020 et ultérieures, ainsi que les iPad Air et les iPad mini sortis en 2019 et plus tard, ne devraient avoir aucun problème à faire fonctionner la prochaine version de l’OS.