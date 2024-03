Apple s’aligne avec Baidu pour une technologie IA locale en Chine

Dans une démarche stratégique visant à renforcer sa présence sur le marché chinois, Apple a décidé d’intégrer la technologie d’intelligence artificielle (IA) générative de Baidu dans son prochain iPhone 16, ainsi que dans les systèmes Mac OS et iOS 18 exclusivement pour la Chine continentale.

Cette information, révélée par le South China Morning Post qui cite un rapport de China Star Market, souligne la volonté d’Apple de s’aligner sur les régulations locales en optant pour une technologie IA développée par Baidu, leader dans le domaine.

La décision d’Apple d’adopter le bot Ernie de Baidu, au détriment d’autres concurrents tels que le groupe Alibaba et une startup IA de l’Université Tsinghua, marque un tournant significatif dans la stratégie de l’entreprise américaine. En choisissant un partenaire local pour sa technologie IA en Chine, Apple assure non seulement la conformité avec les réglementations chinoises strictes, mais s’ouvre également à de nouvelles opportunités dans un marché hautement compétitif.

Ce choix stratégique intervient dans un contexte où Apple fait face à des défis tels que le ralentissement de l’innovation sur ses iPhone et la concurrence régionale accrue, notamment de la part de Huawei. L’annonce a eu un impact positif sur le marché, entraînant une hausse de 6 % du cours de l’action de Baidu à la bourse de Hong Kong.

Les pourparlers entre Apple et Baidu, bien que non confirmés officiellement par les deux entreprises, ont été précédemment rapportés par The Wall Street Journal, mettant en lumière la quête d’Apple pour accélérer ses initiatives en matière d’IA grâce à des partenariats externes. La collaboration avec Baidu répond également à la nécessité pour Apple de s’adapter aux exigences de vérification des modèles d’IA par les autorités internet chinoises avant leur distribution.

Apple veut renforcer son positionnement en Chine

L’engagement d’Apple en Chine ne se limite pas à l’adoption de technologies locales. Lors du Forum de Développement de Chine à Pékin, Tim Cook, PDG d’Apple, a annoncé le lancement prochain du Vision Pro en Chine, tout en soulignant le potentiel rôle de l’IA dans la lutte contre le changement climatique. Cook a mis en avant les efforts d’Apple pour atteindre un impact climatique net zéro d’ici 2030, mettant en exergue les initiatives de l’entreprise pour réduire son empreinte carbone et promouvoir le recyclage.

La visite récente de Tim Cook en Chine, marquée par son intérêt pour le statut de centre industriel du pays, témoigne de l’importance stratégique du marché chinois pour Apple. Malgré une baisse des ventes d’iPhone signalée par Counterpoint Research, Apple s’engage à renforcer ses investissements en recherche et développement en Chine, capitalisant sur la main-d’œuvre qualifiée et les capacités de fabrication avancées du pays.

Avec cette alliance stratégique avec Baidu, Apple non seulement renforce sa conformité réglementaire en Chine, mais ouvre également la porte à de nouvelles avenues d’innovation et de croissance sur l’un des marchés les plus dynamiques et compétitifs au monde.