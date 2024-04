Test de la Garmin Forerunner 165 : La montre de sport abordable pour 2024

On ne va pas passer par quatre chemins : la Garmin Forerunner 165 est la montre Garmin que la plupart des gens devraient acheter en 2024.

Elle possède la majorité des fonctionnalités nécessaires sur une montre de sport et une autonomie de plusieurs jours que les montres Apple et Galaxy peuvent envier. De plus, elle est navigable via 5 boutons physiques, vous n’êtes donc pas limité au seul écran tactile, ce qui est très pratique lors des entraînements. Et le meilleur pour la fin, elle coûte seulement 279 euros, presque la moitié du prix des autres montres Garmin OLED comme la Forerunner 265 et la Venu 3.

Bien sûr, Garmin a dû faire quelques compromis pour rendre la Forerunner 165 aussi abordable, mais lesquels sont-ils et y a-t-il un compromis rédhibitoire ? Continuez à lire pour le découvrir !

Comme la plupart des montres Garmin récentes, vous recevez une petite boîte contenant uniquement la montre elle-même, un câble de charge et le manuel d’utilisation.

Forerunner 165: design

La Forerunner 165 est disponible en une taille de 43 mm, une taille très universelle qui conviendra à la plupart des poignets, sauf peut-être aux plus grands.

La montre elle-même est très légère, pesant seulement 39 grammes, et est incroyablement confortable à porter pendant de longues périodes (ce qui est idéal puisqu’une montre Garmin est destinée à être portée 24/7).

Elle est équipée d’un bracelet bicolore qui est fantastique et un peu plus sophistiqué qu’un bracelet uni. Ayant testé des montres connectées pendant des années, je trouve les bracelets Garmin les plus confortables parmi toutes les montres que j’ai testées. La Forerunner 165 et les autres montres Garmin utilisent des bracelets standard à ressort, donc ils ne sont pas aussi rapides à échanger que ceux d’une Apple Watch, mais ils sont universels et vous avez un choix infini à sélectionner.

La montre est fabriquée en plastique, ce qui est un compromis. Les montres Garmin plus haut de gamme utilisent une lunette en acier inoxydable (comme la Garmin Venu 3) ou même un corps en métal pour un look plus sophistiqué.

Cependant, un avantage de cette montre moins chère par rapport aux modèles plus onéreux est qu’elle est équipée d’un écran plat. C’est plus pratique que l’écran bombé de la Forerunner 265 car il est moins exposé aux rayures et vous pouvez facilement appliquer un protecteur d’écran si vous le souhaitez.

La taille de l’écran est de 1,2 pouce et il y a une grande lunette autour, donc ce n’est pas tout à fait le plus grand écran disponible, mais il est net et c’est une dalle OLED. Si vous venez d’un écran Garmin MiP, vous pourriez vous inquiéter de la visibilité extérieure. Ne vous inquiétez pas ! Je n’ai jamais eu de problèmes pour voir ce qui est affiché sur cet écran, même sous un soleil éclatant.

Forerunner 165: logiciel et fonctionnalités

Comme toutes les autres montres Garmin, la Forerunner 165 fonctionne sous GarminOS.

Techniquement, ce n’est pas une smartwatch et vous ne pouvez pas installer d’applications dessus, donc elle est quelque peu plus limitée que les smartwatches traditionnelles. Mais honnêtement, il y a très peu d’applications de montre connectée véritablement utiles, si vous voulez mon avis.

Cela ne signifie pas que je suis parfaitement satisfait de cette interface. Vous pouvez utiliser soit l’écran tactile soit les boutons pour naviguer, ce qui est bien, mais il semble toujours que Garmin n’a pas entièrement optimisé l’interface utilisateur pour le tactile. Par exemple, un balayage vers la gauche ou la droite ne fait absolument rien sur GarminOS !

Vous ne pouvez pas non plus personnaliser entièrement les cadrans de montre, et la sélection est assez limitée. Heureusement, vous avez quelques options esthétiques sur la Forerunner 165. Garmin a décidé que certains cadrans resteraient exclusifs à certaines montres, donc par exemple la montre Garmin Venu 3 plus chère ne prend pas en charge les cadrans de la Forerunner. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un problème ici, mais certainement un problème sur la montre Venu 3 deux fois plus chère, qui n’a que quelques cadrans très enfantins ! Vous avez une application Garmin Connect IQ où vous pouvez trouver des cadrans supplémentaires, mais bien qu’il y ait de nombreuses options là-bas, très peu sont réellement bons.

En ce qui concerne les notifications, la montre les livre rapidement et maintient une connexion Bluetooth solide. Si vous la couplez à un smartphone Android, vous pouvez répondre aux notifications avec quelques phrases prédéfinies, mais malheureusement pas si vous utilisez un iPhone (Apple limite cette option uniquement à l’Apple Watch).

Forerunner 165: entraînements

Le sport est le domaine où la Garmin Forerunner 165 s’anime. Elle utilise le capteur Elevate Gen4 de Garmin, qui s’est avéré très fiable. Mais ce n’est pas le dernier capteur HR de Garmin. Ses montres plus chères comme la Garmin Venu 3 sont équipées du capteur Elevate Gen5 plus raffiné, qui prend en charge les électrocardiogrammes (ECG), une fonctionnalité que vous n’avez pas sur le capteur Gen4.

Alors, qu’en est-il de l’utilisation de la Forerunner 165 pour l’entraînement ? Commencer un entraînement est super facile : il suffit d’appuyer sur le grand bouton « Courir » à droite.

Avant de lister tous les types d’entraînements pris en charge, mentionnons les deux grandes limitations de cette montre. La première est qu’elle ne prend pas en charge un entraînement de triathlon. Pour cela, vous devez passer à la Forerunner 265. L’autre chose est qu’elle ne prend pas en charge la métrique utile de Préparation à l’entraînement (là encore, vous devez passer à la 265 pour cela). Vous n’avez également pas de support pour le ski et le snowboard en tant qu’entraînements ici.

Avec cela à l’esprit, voici tous les types d’entraînements pris en charge :

Courses : Divers entraînements de course en extérieur et en intérieur (Piste, Trail, Ultra, etc.)

Bien-être : Marche, Pilates, Yoga

Gym : Force, HIIT, Cardio, Entraînement elliptique, Montée d’escaliers, Escalade

Randonnée

Vélo

Natation en piscine et en eau libre

Tennis, Pickleball, Padel

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas une liste énorme, mais elle couvre certainement la plupart des activités populaires.

Et qu’en est-il de la précision du GPS ?

Avoir une bonne précision GPS est essentiel pour les coureurs et les cyclistes, afin de pouvoir chronométrer correctement et mesurer les intervalles et la cadence de course. La Forerunner 165 n’a pas de GPS à double bande comme les options plus premium, mais malgré cela, elle était très précise.

Les mesures de fréquence cardiaque sont également majoritairement précises avec très peu de moments où la montre s’écartait de la lecture d’un moniteur de fréquence cardiaque pectoral dédié.

Forerunner 165: fonctionnalités de santé et de sommeil

En ce qui concerne les fonctionnalités de santé globales, la métrique la plus importante de Garmin ici est la Batterie Corporelle.

Essentiellement, vous rechargez votre Batterie Corporelle lorsque vous dormez, et ensuite elle se décharge lentement tout au long de la journée, plus rapidement si vous vous entraînez.

L’une des métriques sous-jacentes les plus significatives qui aide Garmin à calculer votre score de Batterie Corporelle est la HRV (variabilité de la fréquence cardiaque). Au cas où vous ne seriez pas familier avec la HRV, elle mesure la variabilité du timing entre chaque battement de cœur. Cela peut sembler contre-intuitif, mais plus il y a de variabilité, mieux c’est, car on considère que votre cœur peut mieux s’adapter à différents stress avec une HRV plus élevée.

Une fois que vous commencez à utiliser la Batterie Corporelle, cela devient très vite addictif et un peu comme un jeu pour obtenir un bon sommeil et commencer la journée avec le score le plus élevé possible. Honnêtement c’est une fonctionnalité qui distingue Garmin de manière positive d’Apple et de Samsung.

En parlant de sommeil, vous pouvez voir le temps que vous avez passé à dormir, vos cycles de sommeil (ne comptez pas sur une précision parfaite avec une montre pour cela), et la HRV tout au long de la nuit. Toutes ces données sont ensuite analysées et vous vous réveillez avec le Rapport Matinal de Garmin qui vous montre les prévisions météorologiques pour la journée et un Score de Sommeil. Ce Score de Sommeil est une autre excellente idée car vous pouvez facilement voir en un seul nombre à quel point votre temps de sommeil a été réparateur.

Après un entraînement, Garmin vous montre également votre Temps de Récupération. Encore une fois, super utile. Rappelez-vous juste que le nombre que vous voyez indique combien de temps vous devriez attendre avant votre prochain entraînement intensif.

Une métrique importante manquante sur la Forerunner 165 est la Préparation à l’entraînement, qui est une métrique supplémentaire qui vous aide à savoir si vous devriez vous dépenser ou y aller doucement.

Forerunner 165: batterie

L’autonomie de la Forerunner 165 est fantastique et c’est le point de vente le plus important lorsque vous la comparez à l’Apple Watch ou aux Galaxy Watch qui durent une journée.

Avec l’écran Always on Display, vous aurez en moyenne environ quatre jours d’utilisation. Oui, ce n’est pas aussi bon que les anciennes montres Garmin avec des écrans MiP, mais bien meilleur que toutes les autres montres avec un écran OLED.

Si vous désactivez l’option de Always on Display, vous regardez jusqu’à 11 jours d’utilisation en mode montre connectée. Et en mode GPS, vous avez jusqu’à 19 heures d’autonomie.

La charge se fait avec le connecteur propriétaire standard de Garmin. Le câble dans la boîte est muni d’un USB-C à l’autre extrémité, ce que j’apprécie, gardez simplement à l’esprit que le câble est assez court. Une charge complète prend environ 1 h 30.

Forerunner 165: verdict

En fin de compte, la Forerunner 165 est probablement la sortie la plus importante de Garmin pour 2024. Elle trouve un équilibre presque parfait entre prix abordable, autonomie de plusieurs jours, capacités de suivi de l’entraînement et du sommeil, et un bel écran OLED. Avoir la navigation à 5 boutons est également incroyablement précieux.

Si vous voulez une montre que vous ne voulez pas charger chaque jour, la Garmin Forerunner 165 est une excellente option.