HMD Skyline : Le retour de l’esprit Lumia avec Android 14

HMD Global a récemment dévoilé son nouveau smartphone, le Skyline, qui rappelle fortement l’emblématique Nokia Lumia 920, notamment par ses coins carrés et son écran distinctif. Toutefois, contrairement à son prédécesseur, le Skyline fonctionne sous Android 14 et propose des fonctionnalités modernes et innovantes.

Le Skyline attire l’attention avec son design qui évoque clairement le Lumia 920, mais il n’y a pas de retour de Windows Phone en vue. Ce smartphone Android 14 est équipé d’un écran pOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide. Le choix de matériaux et la finition ajoutent une touche de modernité tout en rendant hommage à l’esthétique intemporelle du Lumia.

L’une des principales innovations du Skyline est le Detox Mode, conçu pour réduire l’utilisation excessive du smartphone. Cette fonctionnalité permet de mettre des applications et des contacts en mode silencieux total pendant une période définie ou jusqu’au redémarrage du smartphone. Le Detox Mode peut être activé manuellement, programmé à l’avance, et contrôlé directement depuis un widget sur l’écran d’accueil. Disponible via une mise à jour logicielle en août, il sera probablement intégré dans les futurs smartphones de HMD.

En outre, HMD mise sur la réparabilité de ses appareils. Le Skyline est conçu pour être facilement réparable par l’utilisateur, sans que cela n’annule la garantie. Avec un spudger, un petit tournevis et moins de 10 minutes, il est possible de remplacer un écran cassé ou une batterie défectueuse.

HMD a également annoncé la disponibilité des pièces détachées sur iFixit pour les cinq prochaines années, tout en maintenant la certification IP54 du téléphone.

Performances et caméras du HMD Skyline

Le Skyline n’est pas en reste en termes de performances. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm, et d’une batterie de 4 600 mAh. Il propose deux configurations : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Côté photo, le Skyline impressionne avec son capteur principal de 108 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 4x, et un objectif grand-angle de 13 mégapixels. La caméra frontale de 50 mégapixels est dotée de la reconnaissance des gestes et de l’enregistrement vidéo en 4K, facilitant les selfies sans toucher l’écran. Un bouton dédié à la caméra, personnalisable, est intégré dans le cadre en aluminium du téléphone.

Le HMD Skyline est disponible en deux coloris : Twisted Black et Neon Pink. Les prix démarrent à 499,99 euros pour la version 8 Go de RAM/128 Go de stockage, et 599,99 euros pour le modèle 12 Go de RAM/256 Go de stockage.