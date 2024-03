Vers une révolution IA: Apple flirte avec l’IA de Google, Gemini

Dans une ère où la guerre de l’IA façonne le futur des technologies mobiles, Apple pourrait bien être sur le point de franchir un cap décisif.

Dans une récente révélation de Bloomberg, Apple semble prête à sceller un partenariat stratégique avec Google, marquant un tournant majeur dans l’univers de la technologie mobile. L’objet de ce partenariat ? Intégrer la technologie d’intelligence artificielle Gemini de Google dans les fonctionnalités de l’iPhone, une démarche qui promet de redéfinir l’expérience utilisateur iOS.

Apple, reconnu pour son écosystème fermé et son innovation autonome, ouvre ainsi un nouveau chapitre en envisageant d’adopter une technologie externe pour booster ses capacités en IA. La firme de Cupertino, jusqu’ici plutôt discrète sur le front de l’intelligence artificielle générative, se trouve sous la pression croissante du marché, où des géants comme OpenAI et Microsoft démontrent des avancées significatives.

L’objectif d’Apple ? Intégrer des fonctionnalités alimentées par l’IA dans les mises à jour d’iOS, en envisageant même un partenariat avec OpenAI pour exploiter les modèles GPT. Ces développements sont d’autant plus cruciaux que Tim Cook, le PDG d’Apple, a promis l’intégration de fonctionnalités d’IA générative « plus tard cette année », soulignant l’importance stratégique de l’IA pour l’avenir de l’entreprise.

Cependant, cette orientation vers des technologies d’IA tierces suggère que les efforts internes d’Apple n’ont pas atteint les objectifs escomptés. Bien que des outils propulsés par l’IA soient prévus pour l’iPhone, notamment dans la prochaine mise à jour iOS 18, la collaboration avec Google pourrait offrir une palette de cas d’utilisation inédite, allant de la création d’images à l’assistance rédactionnelle.

Une approche peu conventionnelle

Google, malgré les récents défis rencontrés avec Gemini, notamment les erreurs dans la génération d’images, reste un acteur majeur dans l’intégration de l’IA dans les appareils mobiles, comme en témoigne sa collaboration avec Samsung pour les fonctionnalités IA du Galaxy S24.

Cette potentielle alliance entre Apple et Google pourrait donc non seulement transformer l’expérience utilisateur sur iPhone, mais aussi redéfinir les standards de l’innovation technologique dans l’industrie mobile. Reste à voir comment ces géants de la tech concrétiseront cette ambitieuse vision, marquant potentiellement le début d’une nouvelle ère pour l’intelligence artificielle sur les appareils mobiles.

Ce partenariat envisagé, qui reste à finaliser en termes d’accord et d’implémentation, pourrait non seulement renforcer les capacités de l’iPhone, mais aussi ouvrir la porte à une collaboration plus large, englobant peut-être d’autres acteurs clés comme OpenAI. Les détails définitifs de ce partenariat sont attendus avec impatience, notamment lors de la prochaine Worldwide Developers Conference (WWDC), traditionnellement prévue début juin. Cette évolution marque-t-elle le début d’une nouvelle ère pour Apple dans le domaine de l’IA ? Seul l’avenir nous le dira.