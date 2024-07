iPhone 16 et Apple Intelligence : Un super-cycle de mises à niveau en vue

Apple, le géant de la technologie, s’apprête à faire une entrée remarquée dans le domaine de l’IA générative avec la sortie de ses nouveaux iPhone en septembre. Cette nouvelle, très attendue, suscite un enthousiasme considérable parmi les investisseurs, alimentant des spéculations sur un possible super-cycle de mises à niveau grâce à « Apple Intelligence ».

Cet engouement a fait grimper l’action d’Apple de manière significative.

Lors des échanges avant l’ouverture du marché, le 16 juillet, l’action d’Apple a augmenté de 56 %, atteignant 234,96 dollars. À l’ouverture du marché, elle était à 235,20 dollars par action, propulsant brièvement Apple devant Microsoft avec une capitalisation boursière de 3,6 trillions de dollars contre 3,4 trillions pour Microsoft.

Cette hausse des prix des actions fait suite aux derniers rapports d’analystes, notamment de Morgan Stanley, qui a récemment nommé Apple comme un choix de premier plan pour les investisseurs.

Prévisions des analystes : un cycle de mise à niveau « monumental »

En juillet 2024, Wedbush a prédit un cycle de mise à niveau « monumental » pour les smartphones de la gamme iPhone 16, en grande partie grâce à l’introduction de « Apple Intelligence ». Bien qu’Apple n’ait pas encore lancé de fonctionnalités d’IA générative, celles-ci sont réservées pour la sortie de iOS 18 cet automne.

Les prédictions des investisseurs et la hausse du prix des actions sont compréhensibles. Apple est souvent en retard pour introduire de nouvelles fonctionnalités, mais elles sont généralement plus raffinées que celles de la concurrence.

Les autres nouveautés de l’iPhone 16

Cependant, « Apple Intelligence » n’est pas la seule nouveauté qui suscite l’enthousiasme pour la série iPhone 16. De nombreuses rumeurs et fuites indiquent un nouveau design futuriste pour l’iPhone 16 Pro Max, des améliorations notables de l’appareil photo, des batteries plus grandes, et bien plus encore. Ces innovations pourraient également être des facteurs clés pour stimuler un super-cycle de mises à niveau.