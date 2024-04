Nouveautés iOS 18 : Enregistrement audio intégré dans Notes

Tout le monde attend avec impatience le 10 juin, date à laquelle Apple présentera iOS 18 lors de la keynote WWDC 2024. Nous nous attendons à ce que l’entreprise évoque ses nouvelles initiatives en matière d’IA, qui devraient aider les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes et permettre à l’assistant numérique Siri de franchir une nouvelle étape.

La mise à jour iOS 18 est considérée comme la plus importante jamais réalisée dans l’histoire d’iOS. Selon AppleInsider, iOS 18 comprendra également une application Notes plus puissante.

Apple s’apprête à révolutionner son application Notes avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités avancées dans les prochains systèmes d’exploitation iOS 18 et macOS 15.

Selon les dernières rumeurs, la grande nouveauté serait l’intégration d’une fonction d’enregistrement audio directement dans l’application, analogue à celle offerte par l’application Dictaphone.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’enregistrer, de sauvegarder et de lire des enregistrements audio directement depuis l’application Notes, améliorant ainsi la productivité et la commodité. Destinée à un large éventail d’utilisateurs, des étudiants enregistrant des cours aux professionnels documentant des réunions, cette fonction permettra de compléter les enregistrements avec du texte ou des images, enrichissant ainsi l’expérience de prise de notes.

Synchronisation sans faille entre les appareils dans Notes

Apple garantira une synchronisation sans faille des enregistrements dans l’application sur tous les appareils compatibles iCloud exécutant iOS 18 ou macOS 15, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs notes facilement sur plusieurs plateformes.

De plus, l’application Notes subira des modifications de branding pour s’aligner sur la transition d’Apple de l’identifiant Apple à Compte Apple.

En plus de l’audio, Notes sur iOS 18 va faciliter les mathématiques ?

En plus de l’enregistrement audio, Apple développe les « Math Notes », une fonctionnalité surprenante destinée à faciliter la notation mathématique dans l’application Notes. En se connectant avec l’application Calculatrice d’Apple, Math Notes permettra aux utilisateurs d’intégrer des expressions et équations mathématiques dans leurs notes, ce qui sera utile dans les applications académiques, scientifiques et d’ingénierie.

Avec l’incorporation de Math Notes, Apple vise à capturer un segment de marché de niche actuellement dépendant d’applications concurrentes pour la notation mathématique. Enseignants, étudiants, scientifiques et ingénieurs bénéficieront grandement de l’intégration de fonctionnalités mathématiques dans l’application Notes, ce qui simplifiera leur workflow et augmentera leur productivité.

Positionnement face aux concurrents

Avec l’introduction de ces fonctionnalités innovantes, Apple cherche à positionner son application Notes comme un rival sérieux à d’autres solutions de prise de notes, telles que OneNote de Microsoft. En offrant une fonctionnalité comparable et une expérience utilisateur améliorée, Apple espère attirer les utilisateurs recherchant des capacités de prise de notes complètes à travers son écosystème d’appareils.

L’évolution de l’application Notes d’Apple suggère que l’entreprise innove continuellement pour la rendre plus utile à tous les utilisateurs. Depuis ses débuts en tant qu’application compagnon simple jusqu’à son statut actuel de solution de prise de notes polyvalente, Notes a évolué pour répondre aux besoins divers des utilisateurs dans différents domaines.

Bien que les fonctionnalités à venir soient attendues pour le WWDC 2024, il est essentiel de reconnaître que les plans d’Apple pourraient subir des révisions ou des modifications avant la sortie officielle. Néanmoins, l’intégration de l’enregistrement audio dans l’application et de Math Notes marque le début d’une nouvelle ère de fonctionnalité et de polyvalence pour l’application Notes, réaffirmant son statut de pilier de l’écosystème logiciel d’Apple.