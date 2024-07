Scribe de Proton Mail : L’IA open source qui garde vos données privées

Votre service préféré, axé sur la protection de la vie privée, se met à l’heure de l’IA. Proton Mail propose désormais un assistant d’écriture IA appelé Scribe. Il promet de vous aider à rédiger et à réviser vos e-mails sans collecter vos données personnelles.

Scribe fonctionne comme n’importe quel autre assistant d’écriture IA. Donnez-lui un message et il génère du texte. Demandez-lui de réviser ou de relire le brouillon de votre e-mail, et il le fera.

Des outils analogues sont intégrés dans Gmail et Outlook. La particularité de Scribe est qu’il ne collecte ni ne transmet de données. Il fonctionne localement sur votre appareil et est lié par un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que les interactions avec Scribe ne seront jamais vues par Proton ou d’autres entreprises (à moins d’une défaillance de sécurité catastrophique, bien sûr).

Il existe également une option permettant d’accéder à Scribe par l’intermédiaire d’un « serveur sécurisé, sans journaux ». Cette option est probablement destinée aux utilisateurs qui se connectent à Proton Mail à partir d’un ordinateur professionnel ou d’un poste de travail public. L’approche basée sur un serveur peut également être nécessaire lors de l’utilisation de Proton Mail dans un navigateur Web — Proton n’a pas clarifié ce point particulier.

Proton Scribe n’est pas formé aux données des boîtes de réception des utilisateurs, et il lui serait impossible de le faire en raison du chiffrement à accès zéro de Proton. Proton a pour politique de ne jamais conserver les données que les utilisateurs saisissent dans Proton Scribe. Il est construit, exploité et géré par Proton, ce qui signifie qu’aucune donnée n’est partagée avec des tiers et qu’il n’y a pas de « partenariat » avec des entreprises extérieures comme OpenAI. Proton Scribe a été développé sur la base de modèles open source et est lui-même open source, ce qui permet de réaliser des audits indépendants en matière de confidentialité et de sécurité.

Des composants open source pour Proton Scribe

Et, à mon grand soulagement, Proton tient à éviter certains des problèmes peu évidents qui accompagnent souvent l’intégration de l’IA. Les clients qui souhaitent utiliser Scribe n’ont pas besoin d’accepter une nouvelle politique de confidentialité, par exemple, et des tiers comme OpenAI ne sont pas affiliés à ce projet de quelque manière que ce soit. L’IA est basée sur des modèles open source et est elle-même open source.

Je suppose qu’un grand nombre de clients de Proton désactiveront Scribe (ce qui est autorisé, soit dit en passant). L’IA générative a inauguré une nouvelle ère de collecte de données que beaucoup considèrent comme une menace pour la vie privée.

Cela dit, l’argument de vente de Proton est qu’il offre des services similaires à ceux de Google sans compromettre la vie privée des utilisateurs. Si vous faites déjà confiance aux services de messagerie, de gestion des mots de passe ou de stockage en nuage de Proton, je ne vois pas très bien pourquoi vous auriez peur de Scribe.

Proton Scribe est actuellement limité aux abonnés Business, Visionary et Lifetime. L’IA ne fonctionne que dans Proton Mail, mais je suppose qu’elle sera étendue à Proton Docs à l’avenir, pour le meilleur ou pour le pire.