Google rend hommage à Simone Louise des Forest, pionnière de la course automobile

Le 19 juillet, Google célèbre la pilote de course française Simone Louise des Forest avec un doodle captivant. Ce doodle représente son portrait sur un arrière-plan « Google » avec une voiture de course en mouvement au premier plan. Simone Louise des Forest a marqué l’histoire en devenant la première femme à remporter un Grand Prix de course automobile. Cette réalisation a brisé les barrières de genre et laissé une empreinte durable dans le sport et au-delà.

Née en 1898 à Royan, Simone Louise des Forest a grandi dans un monde où les normes sociales dictaient souvent les rôles des femmes. Cependant, elle a refusé de se conformer à ces limitations et a développé dès son plus jeune âge une passion pour la vitesse et l’aventure. Avec détermination, elle a poursuivi ses rêves et est devenue une pionnière dans le sport automobile.

Simone Louise des Forest provenait d’une famille aisée, son père étant capitaine de cavalerie. Elle a passé son enfance au Château de Fontorte, près de Gannat, dans le sud-est de l’Allier.

En 1920, le Grand Prix de Comminges, en France, a attiré les meilleurs pilotes du monde entier. Simone Louise des Forest, avec son esprit intrépide et ses compétences exceptionnelles au volant, est entrée dans la course, défiant tous les pronostics. Le parcours de la course était un défi de 10 tours, couvrant plus de 300 kilomètres. Alors que les moteurs rugissaient et que la course commençait, Simone Louise des Forest a démontré son talent inégalé. Elle a navigué sur le parcours difficile avec précision et intrépidité, laissant ses concurrents admiratifs.

En 1929, Simone Louise Pinet de Borde des Forest a obtenu son permis de conduire, devenant l’une des premières femmes en France à le faire. Elle a appris à conduire à l’école de conduite de Suzanne Amélie, fondée en 1928 à Versailles et exclusivement réservée aux femmes. À l’âge de 19 ans, Simone a obtenu son permis et a poursuivi une carrière de pilote professionnelle.

Une carrière dans la course automobile

Malgré le scepticisme et les préjugés auxquels elle a dû faire face en tant que femme dans un sport dominé par les hommes, elle est restée concentrée et déterminée à prouver sa valeur. À chaque tour, Simone Louise des Forest a montré sa détermination et ses compétences inébranlables. La foule, initialement surprise de voir une femme concourir, a été rapidement captivée par sa performance extraordinaire. Ils ont éclaté en acclamations et en applaudissements lorsqu’elle a franchi la ligne d’arrivée, remportant triomphalement la victoire.

Sa victoire historique ne lui a pas seulement valu le titre de première femme à remporter une course de Grand Prix, mais a aussi brisé le plafond de verre pour les athlètes féminines dans le sport automobile. Simone Louise des Forest est devenue une source d’inspiration pour d’innombrables femmes, démontrant que la passion, le talent et la persévérance peuvent surmonter n’importe quel obstacle.

Fait remarquable, elle n’a jamais eu d’accident tout au long de sa carrière. Lors d’une course en 1931, le Paris-Vichy, sa mère a été sa copilote. Simone a participé à de nombreuses courses et rallyes jusqu’en 1957, incluant la célèbre Mille Miglia, les 24 Heures de Spa, et le Rallye de Monte-Carlo. L’expression française populaire « En voiture Simone ! » proviendrait de son nom.

Contribution de Simone Louise des Forest en temps de Guerre et après

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Simone a conduit un camion de la Croix-Rouge. Par la suite, elle a participé au Championnat de France des Conducteurs de Camion, où elle a terminé à la dixième place.

Au-delà de ses exploits en course, Simone Louise des Forest était aussi une icône de style. Son look signature, comprenant des costumes sur mesure et une touche d’androgynie, a fait d’elle une pionnière de la mode de son époque. Elle embrassait sa féminité tout en défiant les attentes sociales, incitant les femmes à embrasser leur individualité et leur force.

En 1950, Simone est devenue l’une des premières femmes à ouvrir une école de conduite. Plus tard, elle s’est consacrée à l’aviation civile, enseignant pendant 25 ans. Simone est décédée à l’âge de 94 ans, le 15 novembre 2004, sans laisser d’enfants. En son honneur, le Trophée Simone Louise des Forest a été créé pour célébrer les réalisations des femmes dans le sport automobile.

Aujourd’hui, en célébrant la victoire de Simone Louise des Forest, souvenons-nous d’elle comme un symbole de courage, de détermination et de la capacité à défier le statu quo. Son histoire nous rappelle que les rêves sont faits pour être poursuivis, quels que soient le genre ou les attentes sociales.