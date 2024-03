Tout ce que nous savons sur iOS 18 d’Apple jusqu’à présent

Nous avons déjà entendu une série de rumeurs sur la nouvelle mise à jour logicielle iOS 18 et nous avons maintenant un aperçu de certaines des informations que nous avons entendues à ce jour.

Avec les multiples rumeurs obtenues jusqu’ici, il devient évident que iOS 18 d’Apple est à l’aube d’une évolution révolutionnaire.

Cette prochaine itération devrait exploiter la puissance de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage machine (ML) plus largement que jamais, en intégrant ces technologies en profondeur dans son écosystème d’applications et de fonctionnalités système.

Pour ceux qui attendent avec impatience ce que l’avenir pourrait dévoiler pour leurs iPhone ou iPad, voici un résumé complet des anticipations, buzz et spéculations qui ont circulé à propos d’iOS 18 et d’iPadOS 18. Cet aperçu détaillé vise à fournir une image plus claire des améliorations et innovations potentielles qui pourraient redéfinir l’expérience utilisateur sur les plateformes mobiles d’Apple.

L’IA et l’apprentissage automatique au premier plan

L’engagement inébranlable d’Apple à transformer l’expérience utilisateur grâce à l’intégration de technologies de pointe se manifeste de manière frappante dans l’ensemble des améliorations prévues pour iOS 18.

Le géant technologique consacrerait chaque année plus d’un milliard de dollars à l’amélioration de ses capacités d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (ML). Cet engagement financier substantiel souligne la volonté d’Apple de ne pas se contenter d’affiner les fonctionnalités et l’intelligence de ses applications intégrées, mais de les améliorer de manière significative. Au-delà des simples améliorations, cet investissement devrait ouvrir la voie à l’introduction de fonctionnalités innovantes basées sur l’IA.

Par conséquent, iOS 18 s’annonce non pas comme une simple mise à jour incrémentielle, mais comme un bond en avant potentiellement révolutionnaire dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils, promettant un avenir où la synergie entre l’intelligence logicielle et les besoins des utilisateurs atteindra de nouveaux sommets de sophistication et de personnalisation.

Des fonctionnalités d’IA générative à profusion

Avec l’IA générative, Apple vise à rattraper, voire à surpasser ses concurrents. Des fonctionnalités telles que les listes de lecture générées automatiquement dans Apple Music et l’écriture assistée par l’IA dans Pages et Keynote ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Ces innovations sont susceptibles de transformer la manière dont nous interagissons avec nos appareils, en offrant des expériences utilisateur plus personnalisées et plus efficaces.

Il convient toutefois de noter que les fonctions d’IA les plus avancées pourraient être réservées aux appareils les plus récents, tels que l’iPhone 16, en raison de leurs exigences en matière de traitement. Cette limitation soulève un débat au sein d’Apple sur la question de savoir s’il faut limiter les fonctionnalités d’IA au traitement sur l’appareil pour améliorer la sécurité ou adopter une approche basée sur le cloud. Un modèle hybride pourrait voir le jour, conciliant sécurité et fonctionnalité.

L’évolution de Siri

Comparé à ses homologues dans le domaine des assistants à commande vocale, Siri d’Apple a souvent été perçu comme étant à la traîne en termes de réactivité et d’intuitivité. Toutefois, cette image est sur le point de changer radicalement avec l’introduction d’iOS 18.

Dans cette prochaine mise à jour, Siri devrait bénéficier d’améliorations substantielles, avec des projets d’intégration de modèles linguistiques avancés qui promettent d’accroître considérablement ses capacités de conversation et le degré de personnalisation qu’il peut offrir. L’objectif principal de ces améliorations est de transformer Siri en un assistant virtuel par excellence, capable non seulement de comprendre et d’exécuter des commandes avec une plus grande précision, mais aussi d’offrir des interactions plus naturelles et plus proches de l’humain.

Cette évolution vise à offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide et plus homogène lorsqu’ils naviguent entre les appareils, marquant ainsi une avancée profonde dans la manière dont les commandes vocales sont utilisées pour faciliter l’interaction avec l’écosystème des produits Apple. Si elle est couronnée de succès, cette évolution de Siri pourrait redéfinir la norme des assistants numériques, en établissant une nouvelle référence en matière de compréhension du langage naturel et d’engagement entre l’utilisateur et l’appareil.

Innovations en matière de design et intégration RCS

En termes d’esthétique et d’interface utilisateur, iOS 18 serait sur le point d’introduire des changements qui, bien que subtils, devraient influencer de manière significative l’expérience globale de l’utilisateur. Ces modifications devraient s’inspirer fortement des principes et des innovations de visionOS, sans toutefois entreprendre une refonte complète du cadre de conception existant. Cette stratégie suggère une approche nuancée de l’évolution, axée sur l’affinement et l’amélioration de l’interface utilisateur afin de la rendre plus intuitive et attrayante, en intégrant éventuellement de nouvelles animations, iconographies ou modèles d’interaction inspirés de la philosophie de conception avant-gardiste de visionOS.

En outre, sur le plan de la communication, iOS 18 serait prêt à adopter les Rich Communication Services (RCS), annonçant une avancée majeure dans la manière dont les iPhone communiquent avec les appareils Android. L’adoption de RCS devrait offrir une pléthore de fonctions de messagerie avancées, telles que la possibilité de partager des médias en haute résolution, l’introduction de fonctionnalités de chat de groupe plus sophistiquées et plus conviviales, et une amélioration générale de la richesse et de la fluidité de la messagerie multiplateforme. Cette évolution devrait permettre de combler le fossé entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android, en facilitant des conversations plus fluides et plus riches en fonctionnalités qui transcendent les limites des SMS traditionnels, améliorant ainsi la qualité de la communication entre les différents écosystèmes.

Compatibilité et disponibilité

iOS 18 devrait prendre en charge une large gamme d’appareils, garantissant que de nombreux utilisateurs pourront profiter des nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin d’une mise à niveau matérielle immédiate. À partir de l’iPhone XR, les utilisateurs peuvent anticiper une transition transparente vers le nouvel OS, ce qui témoigne de l’engagement d’Apple en faveur de l’inclusivité dans ses mises à niveau de l’écosystème.

Voici la liste des appareils qui devraient être compatibles avec iOS 18 :

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone SE (3e génération)

iPhone SE (2e génération)

L’avenir à portée de main

À l’approche de la présentation officielle d’iOS 18, il est clair qu’Apple prépare le terrain pour une avancée significative dans la technologie des smartphones. L’accent mis sur l’IA et l’apprentissage automatique, ainsi que les améliorations apportées au design et à la communication multiplateforme, soulignent l’engagement d’Apple en faveur de l’innovation et de la satisfaction des utilisateurs. Le spectre complet des fonctionnalités sera dévoilé au fil du temps, mais ce que nous savons jusqu’à présent suggère qu’iOS 18 pourrait bien être l’une des mises à jour les plus ambitieuses de l’histoire de l’iPhone.

iOS 18 d’Apple devrait être officialisé lors de la Worldwide Developer Conference 2024 en juin et nous nous attendons à ce qu’il sorte en septembre, en même temps que les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro.