Accueil » Rendez-vous le 31 juillet pour la révélation du Nothing Phone (2a) Plus

Rendez-vous le 31 juillet pour la révélation du Nothing Phone (2a) Plus

Rendez-vous le 31 juillet pour la révélation du Nothing Phone (2a) Plus

Il y a quelques jours, Nothing a posté deux fois sur X — une fois une image d’Aerodactyl, un Pokemon volant/roche, et l’autre un emoji « + ». Nous avons maintenant un peu plus de clarté sur la signification de ces deux posts, puisque la marque a maintenant révélé que le Nothing Phone (2a) Plus sera bientôt lancé.

Nothing s’est rendu sur X et a posté une image avec le texte « Plus. Plus. Extra. » et « Préparez-vous à recevoir le Phone (2a) Plus le 31 juillet ». Cela suggère que l’entreprise se prépare à lancer une variante améliorée ou plus grande du Nothing Phone (2a) (avis) qui a été lancé il y a quelques mois.

La page de l’entreprise indique le 31 juillet à 11 heures, comme la date à laquelle nous en saurons plus — très probablement, il s’agira de la date d’annonce du smartphone.

Le Phone (2a) est l’un des meilleurs appareils de milieu de gamme que l’on puisse trouver. Pour ceux qui l’ignorent, il est équipé du Dimensity 7200 Pro co-développé par Nothing et MediaTek, d’une batterie de 5 000 mAh et de deux caméras arrière.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le modèle Plus pour l’instant ni sur ce qu’il pourrait apporter à la table. Certains spéculent qu’il pourrait s’agir de l’édition communautaire du Phone (2a), mais ce n’est probablement pas le cas.

Le Phone (2a) Plus peut-il combler les lacunes du Phone (2a) ?

Le Phone (2a) Plus, s’il y a lieu, tentera probablement de combler les lacunes du Phone (2a), c’est-à-dire les caméras, la recharge sans fil et le design de la coque arrière qui est extrêmement difficile à nettoyer. On peut également espérer qu’il intégrera un SoC plus puissant. D’ailleurs, Plus pourrait aussi signifier un format plus grand.

Il sera intéressant de voir comment le Phone (2a) Plus deviendra une version améliorée du Phone (2a). Si le Phone (2a) Plus se concentre sur l’amélioration des performances, il deviendra encore plus compétitif face aux concurrents de Google, Motorola et OnePlus. Nous ne savons pas grand-chose non plus sur son design, mais une chose est sûre : il arborera très probablement le design reconnaissable et intéressant de Nothing. Que pensez-vous de cette annonce ?