L’intégration de Llama 3 de Meta sur Snapdragon : Une nouvelle ère pour l’IA mobile

Si vous êtes à la recherche de votre prochain produit phare Android — ou si vous envisagez d’abandonner l’iPhone et d’essayer quelque chose de différent — il y a de fortes chances que votre prochain appareil soit équipé d’une puce Snapdragon, un chipset de la société de semi-conducteurs de renommée mondiale Qualcomm.

Dans un avenir pas si lointain, ceux qui choisissent de rejoindre l’équipe Snapdragon pourraient utiliser le dernier modèle d’IA de Meta : Llama 3.

La semaine dernière, Meta a annoncé que le modèle Llama 3 alimentait le nouvel assistant Meta AI que l’on trouve sur WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger dans certains pays du monde. Le modèle Llama 3 est censé posséder des capacités de raisonnement impressionnantes et une meilleure aptitude à suivre les instructions.

Qualcomm et Meta viennent d’annoncer un partenariat visant à optimiser l’exécution du Llama 3 de Meta directement sur les smartphones, les PC, les casques VR/AR, les véhicules, etc. Cette collaboration permet au nouveau modèle d’IA de fonctionner sur les appareils, offrant des avantages tels qu’une meilleure réactivité, une plus grande confidentialité, une plus grande fiabilité et des expériences personnalisées pour les utilisateurs.

Nous célébrons l’approche ouverte de Meta avec Meta Llama 3, et nous partageons son engagement à donner aux développeurs les moyens d’agir et à stimuler l’innovation en matière d’IA. Notre leadership dans le domaine de l’IA sur les appareils, associé à notre vaste portée sur différents appareils en périphérie, nous permet d’étendre les avantages de l’écosystème Llama dans le monde entier et de permettre aux clients, partenaires et développeurs de créer une nouvelle génération d’expériences révolutionnaires en matière d’IA.

Intégration de Llama 3

C’est ce qu’a déclaré Durga Malladi, Vice-président senior et Directeur général de Qualcomm en charge de la technologie, de la planification et des solutions de périphérie.

Cette collaboration vise à démocratiser l’accès aux capacités d’IA générative en permettant aux OEM et aux développeurs d’intégrer Llama 3 dans les appareils équipés des prochaines plateformes phares Snapdragon. Les développeurs auront accès aux ressources et aux outils nécessaires pour optimiser Llama 3 sur les plateformes Snapdragon grâce au Qualcomm AI Hub, qui propose environ 100 modèles d’IA optimisés.

L’iPhone pourrait bénéficier du soutien de Google en matière d’IA

Alors que les modèles phares d’Android vont intégrer le modèle d’IA de Meta grâce aux futures puces Snapdragon, les prochains iPhone pourraient bénéficier d’un coup de pouce en matière d’IA de la part de… Google. Le mois dernier, nous avons entendu des rumeurs sur le fait qu’Apple était en pourparlers pour obtenir une licence de l’IA Gemini de Google afin d’améliorer Siri et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à iOS.

En bref, Apple serait en pourparlers avec Google pour obtenir une licence de son IA Gemini, dans le but d’améliorer Siri et d’introduire de nouvelles fonctionnalités d’IA dans iOS 18.

Les négociations entre Apple et Google ont progressé, mais tout accord impliquant Gemini nécessiterait probablement l’approbation des organismes de réglementation en raison des enquêtes en cours sur le partenariat existant entre Apple et Google, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur Safari et qui verserait à Apple près de 20 milliards de dollars par an.