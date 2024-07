OpenAI lance GPT-4o Mini : Une IA performante et abordable

Après GPT-4o, OpenAI dévoile GPT-4o Mini, une version allégée et moins coûteuse de ses modèles d’intelligence artificielle, destinée à offrir une alternative abordable aux développeurs. Ce modèle, tout en étant plus économique que ses prédécesseurs, se révèle plus performant que GPT-3.5.

Les coûts élevés associés à l’utilisation des modèles d’OpenAI ont souvent dissuadé les développeurs sans moyens financiers suffisants, les poussant à se tourner vers des alternatives moins onéreuses comme Gemini 1,5 Flash de Google ou le Claude 3 Haiku d’Anthropic. Avec GPT-4o Mini, OpenAI fait son entrée dans le marché des modèles légers.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de ChatGPT sur les plans Gratuit, Plus et Team peuvent utiliser GPT-4o Mini au lieu de GPT-3.5 Turbo, les utilisateurs Enterprise y auront accès la semaine prochaine. Ainsi, GPT-3.5 ne sera plus disponible pour les utilisateurs de ChatGPT, mais restera accessible via l’API pour les développeurs préférant ne pas passer à GPT-4o Mini. Cependant, GPT-3.5 sera retiré de l’API à une date ultérieure non déterminée.

Le nouveau modèle léger prendra également en charge le texte et la vision via l’API et sera bientôt capable de gérer tous les types d’entrées et de sorties multimodales, comme la vidéo et l’audio. Ces capacités pourraient permettre de créer des assistants virtuels plus performants, capables de comprendre des itinéraires de voyage et de proposer des suggestions, bien que le modèle soit destiné à des tâches simples, évitant ainsi de créer une version bon marché de Siri.

GPT-4o Mini a obtenu un score de 82 % au test Measuring Massive Multitask Language Understanding (MMLU), un examen de référence comprenant environ 16 000 questions à choix multiples couvrant 57 sujets académiques. En comparaison, GPT-3.5 avait obtenu 70 %, GPT-4o 88,7 %, tandis que Google revendique pour Gemini Ultra le score le plus élevé jamais atteint de 90 %. Les modèles concurrents Claude 3 Haiku et Gemini 1,5 Flash ont respectivement obtenu 75,2 % et 78,9 %.

GPT-4o Mini va être une aubaine pour les développeurs

Il est important de noter que les chercheurs restent prudents quant à ces benchmarks, car leur administration varie légèrement d’une entreprise à l’autre, rendant difficile la comparaison des scores. De plus, l’IA pourrait avoir déjà intégré les réponses dans son dataset, ce qui lui permettrait de « tricher », et aucun évaluateur tiers n’est généralement impliqué dans le processus.

Pour les développeurs désireux de créer des applications d’IA à moindre coût, le lancement de GPT-4o Mini offre un nouvel outil précieux. OpenAI a permis à la startup fintech Ramp de tester le modèle, en l’utilisant pour développer un outil d’extraction des données des reçus. De même, le client de messagerie Superhuman a testé GPT-4o Mini pour créer une fonction de suggestion automatique de réponses aux emails.

L’objectif est de fournir un modèle léger et peu coûteux pour permettre aux développeurs de créer toutes les applications et outils qu’ils ne pouvaient se permettre avec un modèle plus grand et plus coûteux comme GPT-4.