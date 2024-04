Siri s’apprête à évoluer : Apple booste son IA pour la WWDC 2024

Depuis sa première apparition sur l’iPhone 4s en 2011, Siri, l’assistant numérique d’Apple, a toujours suscité de grandes attentes. Rapide et efficace pour régler une alarme ou un minuteur, Siri se trouve néanmoins à la traîne lorsqu’il s’agit de répondre à des questions précises. Par exemple, si vous demandez la date de sortie du premier iPhone, Siri vous redirige vers des extraits de différents sites Web, vous obligeant à fouiller pour trouver la réponse exacte : le 29 juin 2007. En comparaison, Google Assistant fournit instantanément la réponse correcte, accompagnée d’une photo et de la date de présentation du produit par Steve Jobs, le 9 janvier de la même année.

Cette limitation est particulièrement frustrante quand on pose des questions sur des produits aussi emblématiques qu’iPhone. C’est pourquoi beaucoup recommandent d’utiliser l’application Google Assistant pour iOS, disponible sur l’App Store, pour des réponses plus directes et efficaces.

Cependant, Apple ne reste pas les bras croisés. Comme indiqué la semaine dernière dans une note de recherche, Apple travaille sur un modèle de traitement du langage avancé nommé ReALM (Reference Resolution As Language Modeling).

Ce système vise à permettre à Siri de comprendre le contexte d’une conversation et même le contenu affiché à l’écran.

Grosse attente autour de Siri

Les récentes recherches indiquent que le plus petit modèle d’IA d’Apple prévu pour iOS 18 a atteint les performances de GPT-4 d’OpenAI, tandis que le modèle plus large les a largement dépassées.

Bien que ces améliorations ne garantissent pas des réponses immédiates et précises de la part de Siri, elles ouvrent la porte à l’espoir d’une évolution significative. La mise à jour attendue pourrait être annoncée lors de la WWDC 2024 le 10 juin, promettant potentiellement une nouvelle ère pour l’assistant numérique d’Apple.