Apple prépare le terrain pour une IA générative locale avec iOS 18

Apple aurait travaillé sur plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la prochaine mise à jour iOS 18. Apple se lance dans le développement d’un Large Language Model (LLM) destiné à équiper ses futurs iPhone avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative, fonctionnant entièrement en local, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Selon Gurman, ce LLM permettra de piloter des fonctionnalités IA génératives sur les appareils Apple et fonctionnera intégralement en local, sans dépendre des services cloud comme c’est le cas pour la plupart des outils d’IA actuels. Cette méthode promet des temps de réponse plus rapides et une meilleure protection de la vie privée par rapport aux solutions basées sur le cloud.

Bien que le traitement en local offre des avantages, Gurman note que les outils IA d’Apple pourraient être limités par rapport à leurs concurrents basés sur le cloud. Pour combler ces lacunes, Apple envisagerait d’adopter des technologies de sociétés comme Google.

Gurman a précédemment rapporté des discussions entre Apple et Google concernant l’intégration du moteur IA Gemini de Google dans iOS 18, dans le but d’utiliser l’expertise de Google pour améliorer les capacités IA sur les appareils Apple.

iOS 18 et adaptations réglementaires

Le passage à la version bêta d’iOS 17.5 marque un changement significatif poussé par la DMA (législation sur les marchés numériques) de l’Union Européenne, obligeant les dispositifs comme l’iPhone à permettre l’installation d’applications directement depuis le Web. Cela représente un défi pour le modèle de l’App Store d’Apple.

Bien qu’Apple puisse être encline à l’idée de boutiques d’applications tierces, la transition vers les téléchargements d’applications Web présente des obstacles. Les utilisateurs pourraient rencontrer des processus inconnus et des étapes supplémentaires par rapport à l’expérience fluide de l’App Store.

L’adaptation d’Apple au mandat de l’UE est visible dans la version bêta d’iOS 17.5 qui permet les téléchargements d’applications depuis le Web. Toutefois, des obstacles subsistent, notamment les exigences de notarisation et des frais de 0,50 euro par installation au-delà de 1 million par an.

Gurman souligne l’hésitation d’Apple face à ce changement, indiquant un potentiel conflit entre les exigences réglementaires et les stratégies commerciales établies de l’entreprise.

Annonces attendues à la WWDC 2024

Gurman suggère que la stratégie de marketing de la technologie IA d’Apple se concentrera sur son utilité pratique dans la vie quotidienne des utilisateurs plutôt que sur sa puissance computationnelle.

D’autres détails sur la stratégie IA d’Apple devraient être révélés lors de la WWDC en juin, en même temps que des aperçus des principales mises à jour logicielles.