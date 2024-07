Android 15 Beta 4 disponible : Derniers ajustements avant le lancement officiel

Les développeurs et les bêta-testeurs peuvent désormais installer Android 15 Beta 4. Tout bien considéré, il s’agit d’une version bêta plutôt ennuyeuse. Il n’y a pas de changements marquants, car Google met simplement la dernière main à la dernière itération de son système d’exploitation mobile.

Nous ne sommes plus qu’à un mois du lancement complet d’Android 15. Ainsi, si Android 15 Beta 4 est l’occasion de mettre de l’ordre, c’est aussi la dernière chance pour Google de pousser les développeurs d’applications à l’action. Les applications doivent être mises à jour en prévision d’Android 15, car plusieurs changements apportés au système d’exploitation risquent de perturber le fonctionnement des applications.

L’un des changements mis en avant par Google dans cette version bêta (sans doute parce qu’il a été négligé par les développeurs) est que Android 15 ne prend plus en charge les fichiers emoji PNG. Les applications qui utilisent des moteurs de rendu de polices personnalisés doivent être mises à jour pour prendre en charge les fichiers emoji TFF. Les développeurs peuvent également intégrer une ancienne police d’emoji à l’APK de leur application.

Certaines nouvelles fonctionnalités et certains changements de comportement d’Android 15 doivent être pris en compte dans les SDK d’applications. La plus importante que Google tente d’imposer est la fonction Espace privé, qui vous permet de cacher des applications et des fichiers derrière un coffre-fort protégé par un mot de passe (ou de créer un deuxième profil d’utilisateur sur votre smartphone, en quelque sorte).

J’aimerais bien parler de toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 15, mais ce ne serait pas une bonne façon de gagner du temps. L’une des fonctionnalités les plus attendues d’Android 15, Espace privé, vous permet de créer un espace caché pour les applications, derrière une couche de code d’accès ou de sécurité biométrique. Il s’agit d’un espace parfait pour garder les applications bancaires, de communication, de galerie et de médias sociaux à l’abri des regards indiscrets.

Une grosse attente de Android 15 ?

Si vous n’avez pas installé l’une des précédentes versions bêta d’Android 15, il n’y a pas vraiment d’intérêt à installer la version d’aujourd’hui. Android 15 devrait faire ses débuts lors de l’événement de lancement du Pixel 9, qui aura lieu dans quelques semaines.

La quatrième version bêta d’Android 15 est disponible sur le site Web des développeurs Android. Elle fonctionne sur tous les smartphones Pixel actuellement pris en charge et sur une petite sélection d’appareils tiers de marques comme OnePlus. Cela dit, si vous ne possédez pas d’appareil Pixel, il peut être préférable de tester la bêta dans l’émulateur Android Studio.