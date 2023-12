Google Messages se prépare à introduire l’édition des messages, une fonctionnalité très demandée

by

by

Google Messages a reçu une multitude de nouvelles fonctionnalités ces derniers temps, ce qui le rend plus compétitif par rapport à d’autres célèbres applications de messagerie. La dernière mise à jour comprend des Photomojis, des effets d’écran, l’annulation du bruit pour les messages audio et des autocollants animés. Ces fonctionnalités sont actuellement disponibles pour les utilisateurs de la version bêta et seront probablement bientôt déployées pour tout le monde.

Cependant, ce qui est encore plus excitant, c’est la preuve trouvée par AssembleDebug de TheSpAndroid, que Google travaille sur une fonction d’édition des messages dans son application Google Messages. Cette fonction a été fortement demandée par les utilisateurs et serait très utile pour corriger les fautes de frappe ou simplement apporter des modifications aux messages après leur envoi.

La preuve que Google travaille à l’ajout d’une fonction d’édition des messages est l’existence de plusieurs nouveaux flags dans la version bêta de l’application Google Messages. Ces flags ont été ajoutés dans les versions bêta publiées au cours de la dernière semaine de novembre.

En outre, en fouillant dans le code APK de Google Messages, on a découvert que Google crée une nouvelle table dans la base de données des messages pour stocker les détails des messages modifiés. Cette table contient des colonnes pour l’ID du message, le dernier ID du message, l’ID du message RCS d’origine, et des horodatages pour le moment où le message a été édité et reçu.

Actuellement, l’édition des messages ne fait pas partie du standard RCS. Cependant, Google a déjà ajouté des fonctionnalités au RCS qui ne faisaient pas partie du standard, comme le chiffrement de bout en bout. Il est possible que Google s’efforce d’ajouter l’édition de messages au standard RCS à l’avenir.

Pas encore disponible dans le protocole RCS

La récente décision d’Apple d’ajouter le support RCS à son application iMessage l’année prochaine pourrait ouvrir la voie à l’ajout de fonctionnalités telles que l’édition de messages au standard. Ce serait très pratique et une grande victoire pour les utilisateurs qui attendent ces fonctionnalités depuis longtemps. Actuellement, Apple ne prévoit pas de prendre en charge la version de Google de la messagerie RCS, mais plutôt le profil universel de la GSMA, qui n’inclut pas le chiffrement.

Malheureusement, il n’y a aucune information officielle sur la date à laquelle la fonction d’édition de messages sera rendue publique, mais étant donné qu’il y a déjà des flags cachés dans la version bêta de l’application, il pourrait s’agir d’un ajout planifié pour une future mise à jour Pixel Feature Drop.