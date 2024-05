iOS 18 : Apple révolutionnera Siri et introduira de nouvelles fonctionnalités d’IA

Apple s’apprête à dévoiler de nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour les iPhone lors de son événement annuel WWDC le 10 juin. Cette année, le géant de Cupertino prévoit des changements audacieux.

Selon la dernière newsletter de Mark Gurman, le prochain iOS 18 mettra l’accent sur « l’intelligence proactive » et vise à améliorer les capacités vocales de Siri, lui donnant une touche plus conversationnelle.

En outre, nous devrions voir des fonctionnalités d’IA pour aider les utilisateurs dans leur vie quotidienne.

Les nouvelles fonctionnalités attendues d’iOS 18

Les fonctionnalités proposées d’iOS 18 incluent des résumés de notifications alimentés par l’IA, fournissant des résumés rapides d’articles de presse, la transcription de mémos vocaux et l’amélioration des suggestions de calendrier.

De plus, la mise à jour iOS 18 apportera probablement des outils d’édition de photos basés sur l’IA. Cependant, ces outils pourraient ne pas être aussi avancés que ceux vus dans les applications d’Adobe Inc. au cours des derniers mois.

Gurman a également mentionné que, bien qu’Apple utilise principalement des LLM sur l’appareil pour les fonctionnalités d’IA, ils prévoient également d’offrir des services d’IA via le cloud, en utilisant les puissants puces Apple Silicon dans leurs centres de données.

L’absence de chatbot propriétaire d’Apple

Malgré quelques ajouts inspirés par l’IA, le chatbot propriétaire d’Apple sera toujours absent. Il semble que la technologie d’IA générative d’Apple ne soit pas encore assez avancée pour rivaliser avec ChatGPT ou Gemini. De plus, certains des hauts dirigeants d’Apple ne veulent pas que l’entreprise prenne cette direction.

Par le passé, des incidents liés aux chatbots ont créé des controverses pour des entreprises comme Google, ce qui pourrait nuire à la réputation d’Apple.

Collaboration avec OpenAI et projets

Pour répondre aux attentes des consommateurs, Apple collaborerait avec OpenAI pour intégrer la technologie de la startup dans iOS 18. Bien que cela puisse être bénéfique à court terme, si Apple veut devenir un acteur majeur dans le domaine de l’IA, il devra oublier l’approche de partenariat et développer son propre chatbot. Pour l’instant, Apple pense que ses fonctionnalités d’IA maison (à la fois sur les appareils et dans le cloud) et le partenariat avec OpenAI pourraient suffire.

Apple avait également été en discussions avec Google pour obtenir une licence pour Gemini pour iOS 18, mais aucun accord ne semble avoir été conclu. Pour réduire sa dépendance à Google et gérer les recherches en ligne, Apple envisage de développer son propre moteur de recherche, potentiellement avec des fonctionnalités de confidentialité qui l’aligneraient davantage sur DuckDuckGo.

Pression concurrentielle et avenir de l’IA chez Apple

La semaine dernière, Google et OpenAI ont déployé leurs derniers efforts en matière d’IA, ce qui a accru la pression sur Apple et l’a encore plus éloigné dans la course. Alors que le GPT-4o d’OpenAI peut tenir des conversations réalistes, Google intègre profondément l’IA générative dans son moteur de recherche avec le Gemini 1.5 Pro.

Apple est enfin prêt à entrer dans la ligue de l’IA lorsqu’elle dévoilera le premier aperçu de ses mises à jour logicielles de nouvelle génération lors du WWDC 2024, qui débutera le 10 juin.