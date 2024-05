AWS lance Amazon Q Developer, pionnier de l’assistance IA dans le développement logiciel

Dans le paysage du développement logiciel qui évolue rapidement, l’efficacité et l’optimisation sont primordiales. C’est pourquoi Amazon Web Services (AWS) a lancé Amazon Q Developer, une puissante extension conçue spécifiquement pour les environnements de développement intégré (IDE) JetBrains tels qu’IntelliJ, WebStorm et PyCharm. Cet outil est sur le point de révolutionner la façon dont les développeurs professionnels gèrent et exécutent leurs projets de développement en intégrant les fonctionnalités avancées d’AWS directement dans leurs IDE préférés.

En effet, AWS continue de façonner l’avenir du développement logiciel avec le lancement d’Amazon Q Developer, un nouvel assistant IA générateur. Cet outil est conçu pour aider les développeurs et les entreprises à rationaliser les processus, à améliorer la productivité et à ouvrir de nouvelles opportunités d’innovation.

Amazon Q Developer se positionne pour faciliter les défis du développement logiciel, similairement à d’autres outils IA comme ceux offerts par GitHub et d’autres acteurs clés de l’industrie. Le service promet de libérer du temps pour que les développeurs puissent se consacrer à des travaux plus significatifs. Selon une étude citée lors de son annonce, les développeurs passent moins d’un tiers de leur temps à coder, le reste étant dédié à des tâches répétitives et fastidieuses.

Parmi les premiers adoptants d’Amazon Q Developer figurent des entreprises renommées telles que Blackberry, BT Group, GitLab et Toyota. Ce chatbot se distingue non seulement par ses capacités de balayage et de correction des vulnérabilités, mais il est également conçu pour être un expert de l’environnement AWS d’un client, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les utilisateurs actuels des services de cloud computing d’Amazon.

Des fonctionnalités avancées adaptées aux développeurs

Amazon Q Developer offre une intégration transparente avec tous les IDE JetBrains, garantissant que les développeurs peuvent utiliser cet outil dans l’environnement de leur choix, qu’ils travaillent sur des applications Java de niveau entreprise dans IntelliJ IDEA ou qu’ils s’engagent dans le développement Web dans WebStorm. Ce niveau d’intégration favorise une expérience de codage unifiée qui améliore la productivité et réduit la friction généralement associée au passage d’un outil logiciel à l’autre.

L’attrait principal d’Amazon Q Developer réside dans sa gamme étendue de fonctionnalités. Dirigé par Wojtek Gawroński, Senior Developer Advocate chez AWS, l’outil vise à simplifier diverses tâches de développement, notamment l’écriture de code, les tests, la documentation et même la migration de projets vers de nouveaux environnements d’exécution.

Il comprend des fonctionnalités sophistiquées telles que l’optimisation du temps d’exécution et le refactoring automatique du code, ce qui en fait un outil indispensable pour le développement de logiciels modernes.

Amazon Q Developer permet d’intégrer davantage de sources de données

La deuxième application d’Amazon Q Developer, destinée à un usage professionnel général, peut intégrer davantage de sources de données que les autres assistants IA générateurs, y compris Atlassian, Gmail, Salesforce et Slack.

Swami Sivasubramanian, vice-président de l’Intelligence Artificielle et des Données chez AWS, affirme que « Amazon Q est l’assistant alimenté par l’IA générateur le plus capable disponible à ce jour, avec une précision de pointe, des capacités avancées d’agents et une sécurité de premier ordre qui aide les développeurs à devenir plus productifs et les utilisateurs commerciaux à accélérer la prise de décision ».

Pour les développeurs professionnels et les codeurs, Amazon Q Developer représente une avancée significative dans l’intégration des services cloud au sein des IDE. La réduction de la complexité et du temps associés aux différentes tâches de développement permet aux développeurs de se concentrer davantage sur la création de solutions logicielles innovantes. Au fur et à mesure que cet outil sera adopté, il devrait influencer de manière significative les flux de travail et la productivité des développeurs dans le monde entier, réaffirmant ainsi l’engagement d’AWS à améliorer l’écosystème du développement logiciel.

Annoncé lors de l’événement re:Invent, Amazon Q Developer est désormais disponible sur le site Web de la compagnie.