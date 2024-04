Instagram propose un jeu d’emoji caché, voici comment y jouer

Si vous n’avez pas l’impression de perdre assez de temps sur Instagram, vous devez découvrir le jeu secret emoji disponible sur Android et iPhone. Il s’agit d’un jeu simple mais addictif dans le style de Pong, où vous contrôlez une pagaie pour faire voler un emoji à travers votre écran.

Comment jouer au jeu d’emoji d’Instagram ?

Pour jouer au jeu de l’emoji sur Instagram, ouvrez un DM avec quelqu’un et envoyez-lui un emoji – n’importe lequel, mais un seul, sans texte d’accompagnement (et pas d’emoji de réaction non plus). Appuyez ensuite sur l’emoji et le jeu commence immédiatement.

Faites glisser votre doigt sur l’écran pour contrôler la raquette située en bas de l’écran. Votre but est d’utiliser la palette pour faire rebondir l’emoji ; vous marquez un point pour chaque rebond. Si vous ratez votre coup et que l’emoji touche le bas de l’écran, le jeu est terminé.

Au fur et à mesure que votre score augmente, la couleur de fond change et l’emoji se déplace plus rapidement, alors restez concentré.

Votre meilleur score est comptabilisé et s’affiche en haut à droite du jeu. Il est conservé pour tous les emojis et DM, ce qui signifie que vous n’avez qu’un seul meilleur score. L’inconvénient est que personne d’autre ne peut voir votre meilleur score, vous devrez donc faire une capture d’écran et la partager pour prouver vos prouesses.

De plus, Instagram n’affiche aucune notification indiquant que le jeu existe ou que vous y jouez, alors dites à votre ami pourquoi vous lui avez envoyé un emoji et mettez-le au défi de battre votre score.

Astuces et Easter eggs

Vous voulez battre votre meilleur score ? Il se peut que votre doigt soit gêné en bas de l’écran et qu’il vous soit difficile de voir précisément où l’emoji va frapper. Une astuce pratique consiste à placer votre doigt n’importe où sur l’écran pour contrôler la pagaie. Tournez votre téléphone à l’horizontale et faites glisser votre doigt sur le côté opposé à la pagaie ; vous aurez ainsi une vue plus claire.

Le jeu est également rempli de charmants Easter eggs. Vous pouvez jouer avec n’importe quel emoji, dont certains modifient le gameplay. Par exemple, 👽 se téléporte aléatoirement autour de l’écran, 👻 s’efface et 👹 est ridiculement rapide.

Il y a même des emojis qui se transforment au fur et à mesure que votre score augmente, comme 🥚 qui éclot en poussin, 👶 qui devient adulte, et 🐛 qui se transforme en papillon.

Vois quels autres secrets tu peux découvrir ! Peut-être que l’emoji tête de mort laisse tomber des os lorsqu’il frappe la pagaie…