Le futur du gaming mobile : ASUS annonce le ROG Phone 8 pour le 8 janvier 2024

Récemment, nous avons vu ASUS faire du teasing sur son nouveau smartphone dédié au gaming, le ROG Phone 8, et il semble que la société ait déjà fixé une date pour sa grande annonce.

ASUS a officiellement déclaré un événement prévu un jour avant le CES 2024, entre le 9 et le 12 janvier 2024. Le 8 janvier 2024, ASUS prévoit de révéler la « nouvelle gamme passionnante de ROG pour 2024 ! ». Bien que l’annonce ne mentionne pas explicitement le ROG Phone 8, elle englobe des révélations plus larges sur la gamme ROG, incluant indirectement le très attendu ROG Phone 8, dont la société avait laissé entendre qu’il se profilait à l’horizon.

CES 2024 is just around the corner!

Join us live on January 8, 3PM PST, as we unveil ROG’s exciting new lineup for 2024!

Save the date👉https://t.co/CHb4tVS4XS#CES2024ROG #CES2024 #ROGTranscendence pic.twitter.com/z6cztzWGH6

— ROG Global (@ASUS_ROG) December 11, 2023