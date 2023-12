Google Messages s’enrichit d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités

by

Cette année a été énorme pour le protocole RCS (Rich Communication Services). Non seulement sa base d’utilisateurs sur Google Messages a augmenté alors que la fonctionnalité a été déployée auprès des utilisateurs dans le monde entier, mais Apple a également été poussé avec succès à accepter d’adopter RCS à l’avenir, avec le nouveau standard de messagerie qui sera déployé à un moment donné en 2024. Juste après cette énorme victoire, Google dévoile maintenant certaines de ses dernières améliorations et additions à RCS.

Google Messages célèbre un jalon important avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels utilisant désormais l’application et le standard RCS, et pour le célébrer, Google ajoute un tas d’améliorations à Messages. C’est énorme, si l’on considère que le support était rare il y a quelques années, mais ce n’est pas vraiment surprenant puisqu’il s’agit du service de messagerie par défaut sur les smartphones Android depuis quelques années maintenant.

Quant aux nouvelles fonctionnalités de messagerie, certaines d’entre elles pourraient sembler familières aux utilisateurs d’iOS.

Il y a un total de 7 nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs Android peuvent désormais découvrir. La plus importante de ces fonctionnalités est probablement « Photomoji », qui permet aux utilisateurs de transformer des photos en réactions en utilisant l’IA de Google sur l’appareil, vous permettant de découper des sujets de photos et de les utiliser comme réactions pour les messages.

Nous avons également « Humeurs vocales », qui ajoute des nuances émotionnelles aux messages vocaux (qui ont également été améliorés avec un débit binaire et un taux d’échantillonnage plus élevés), avec 9 arrière-plans dynamiques différents exprimant ce qu’un message vocal essaie de transmettre avant même qu’il ne soit joué.

Il y a aussi de nouveaux « Effets d’écran » analogues à ceux de l’iPhone qui infusent des messages avec des animations dynamiques en plein écran, certains messages affichant certaines animations. « Bulles personnalisées » vous permet de personnaliser différentes discussions avec différentes couleurs de bulles et arrière-plans, tandis que « Effets de réaction » rend le processus de réaction à un message un peu plus dynamique en ajoutant des animations aux réactions. Il y a également des emojis animés, analogues à Telegram, ainsi que des profils pour changer votre apparence dans l’application Messages et dans l’écosystème Google. Cette dernière fonctionnalité est plutôt une nouvelle addition aux comptes Google, plutôt que quelque chose de spécifique à Messages.

Il convient de noter que ces nouvelles fonctionnalités font partie de Google Messages, et elles pourraient ne pas fonctionner lors de l’envoi de messages à des personnes par SMS ou à des utilisateurs d’iPhone. Nous n’avons toujours pas une bonne idée des fonctionnalités RCS qui seront disponibles sur iPhone. Si vous avez Google Messages installé et que vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités, surveillez la mise à jour de l’application.