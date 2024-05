Accueil » Découvrez le casque Sonos Ace : Luxe, confort et technologie au rendez-vous

Les dirigeants de Sonos pensaient depuis longtemps à créer un casque audio. La demande des clients était constante. Maintenant, le casque Sonos Ace est là, et l’entreprise, connue pour ses enceintes, doit convaincre les consommateurs de choisir ses onéreux écouteurs plutôt que ceux de Bose, Sony et Apple.

« Le Sonos Ace incarne l’ambition de Sonos de créer des expériences sonores aussi fortes que les moments que nous vivons dans notre quotidien. C’est un nouveau chapitre passionnant qui s’ouvre pour notre entreprise, qui va redéfinir notre conception d’une écoute personnalisée », explique Maxime Bouvat-Merlin, Chief Product Officer chez Sonos. « Fidèle à l’héritage de Sonos en matière de produits Premium, le Sonos Ace a été conçu et calibré dans ses moindres détails par les plus grands experts du son afin d’offrir une expérience d’écoute unique ».

Tout d’abord, les faits bruts. Le Sonos Ace sera disponible le 5 juin 2024, au prix de 499 euros. Ils seront proposés en deux couleurs : Noir et en Soft White. Ce casque Bluetooth est équipé de haut-parleurs dynamiques de 40 mm et peut délivrer un son sans perte via un câble de 3,5 mm ou sans fil à partir des appareils Android compatibles avec le Qualcomm Snapdragon Sound AptX.

Le casque Ace dispose d’une annulation active du bruit et d’une fonction de transparence. Huit microphones répartis sur l’appareil assurent ces fonctions et sont également utilisés pour les appels. Les écouteurs offrent environ 30 heures d’autonomie (avec ANC activé) et peuvent se recharger rapidement, offrant 3 heures d’utilisation après seulement 3 minutes de charge.

Vous ne vous trompez pas si ces spécifications vous semblent familières. À première vue, le Ace n’apporte pas de véritable révolution. Même la prise en charge de l’audio spatial Dolby Atmos, présente sur le Ace, devient de plus en plus courante sur les modèles haut de gamme aujourd’hui. Hormis l’absence de commandes tactiles au profit de boutons physiques, le casque est plutôt ordinaire.

Le Sonos Ace possède une petite astuce audio

Cependant, le Ace possède une petite astuce appelée TV Audio Swap. Si vous possédez une barre de son Sonos Arc, vous pouvez, dès le lancement, appuyer longuement sur le bouton Content Key pour transférer l’audio de votre téléviseur vers vos écouteurs.

Cette fonctionnalité s’étendra à toute la gamme actuelle de barres de son Sonos et à la première génération de Beam à l’avenir. Même la Ray d’entrée de gamme sera compatible. Une autre nouveauté à venir est le TrueCinema, où le casque Ace cartographiera les caractéristiques audio de votre pièce pour rendre un système de son surround personnel lorsqu’ils sont liés à une des barres de son de la marque.

Pourquoi des écouteurs de la part d’une entreprise spécialisée dans les enceintes ?

Après au moins 3 ans de travail sur les écouteurs Ace, Sonos propose enfin un casque Bluetooth, comme tant d’autres sur le marché. Il n’est pas piloté par le Wi-Fi et ne se regroupe pas avec d’autres enceintes comme la Era 100.

De son côté, Sonos a une réponse multiple à la question de savoir pourquoi elle se lance dans l’audio par un casque. Elle pense pouvoir offrir un confort supérieur, un son brillant et une solution de home cinéma pratique pour les propriétaires de barres de son Sonos.