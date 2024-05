Une rumeur annonce l’arrivée d’un nouveau matériel Xbox en 2026

Microsoft et Xbox traversent une période difficile ces derniers temps, avec ce qui semble être de sérieuses consolidations après l’accord massif conclu avec Activision Blizzard. De plus, la bibliothèque des jeux de première main étant dans un état relativement précaire en 2024, de nombreux joueurs envisagent de quitter le navire pour de bon.

Cependant, même si l’on pense que la Xbox aura un avenir entièrement numérique avec le Game Pass à la barre, le nouveau matériel Xbox pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez.

Selon Hope, une fuite crédible sur Call of Duty, le nouveau matériel Xbox arrivera en 2026. De plus, il semblerait que la sortie de Call of Duty 2026, quelle qu’elle soit, soit également un titre de lancement pour la console.

Cela signifie qu’il y a non seulement une « nouvelle » Xbox à l’horizon, mais aussi une sorte de fenêtre de sortie si CoD 2026 est un jeu de premier jour, puisque ces titres sont lancés entre octobre et novembre.

Bien que cette fuite se soit avérée correcte par le passé en ce qui concerne Call of Duty, vous pourriez d’abord considérer qu’il s’agit d’une « rumeur de plus ». Cependant, ce n’est pas la première fois cette année que nous entendons parler d’une potentielle nouvelle Xbox dans un avenir assez proche.

En fait, Sarah Bond, directrice de Xbox, a déclaré que l’entreprise travaillait d’arrache-pied pour offrir « le plus grand saut technique jamais vu dans une génération de matériel » et qu’elle était pleinement « investie dans la feuille de route de la prochaine génération ».

Que pouvons-nous attendre de la nouvelle Xbox ?

Il reste à voir si cette version 2026 du matériel sera un « plus grand saut technique », et il pourrait simplement s’agir d’une série X améliorée, analogue à la PlayStation 5 Pro, dont les rumeurs annoncent le lancement pour les fêtes de fin d’année.

Cela dit, Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement la nature de ce nouveau matériel, ni sa date de sortie. Qu’il s’agisse d’une variante de l’actuelle série X ou d’un équipement totalement différent, si les propos de Bond sont exacts, nous pourrions assister à l’arrivée d’un appareil de jeu très puissant.