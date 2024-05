Microsoft réinvente la recherche locale avec Recall et Copilot Runtime

Lors d’un événement dédié à l’avenir de Windows et Surface avant la Build 2024, Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités impressionnantes grâce au Copilot Runtime, une couche native d’IA intégrée au système d’exploitation Windows.

Parmi ces nouveautés, la fonction Recall se distingue particulièrement. Utilisant une IA multimodale avec le traitement du langage naturel, Recall promet de transformer la recherche locale sur PC.

La nouveauté de Recall réside dans l’ampleur de ce qu’il peut rechercher sur votre PC. Bien plus qu’un simple index de noms de fichiers et de métadonnées, Recall peut retrouver une diapositive spécifique dans une présentation PowerPoint ou une photo précise en se basant sur une description en langage naturel, comme démontré par les représentants de Microsoft. Il est même possible de rechercher dans les appels vidéo, les discussions et d’autres activités passées, même sans se souvenir des mots exacts utilisés.

Recall inclut également une chronologie défilante, rappelant la fonctionnalité Chronologie de Windows 10, mais avec beaucoup plus d’informations. Cela est rendu possible par le nouveau Microsoft Copilot Runtime, une couche native de Windows qui gère l’IA sur les nouveaux PC ARM. Cependant, pour profiter de Recall, une mise à niveau de votre ordinateur sera nécessaire.

L’enthousiasme autour de Recall s’accompagne de préoccupations techniques et sécuritaires. Les utilisateurs pourraient se demander si cette fonctionnalité d’IA n’est pas une énième application qui écoute leurs conversations et enregistre leurs activités pour les envoyer à l’entreprise. Microsoft assure que Recall fonctionnera localement, utilisant les nouveaux processeurs axés sur l’IA pour ce faire. Recall enregistrera quasiment tout ce que vous faites sur votre PC, mais Microsoft affirme que toutes les données sont stockées localement. Cette capacité de stockage et de traitement local n’est possible que grâce aux NPU (Neural Processing Unit) des nouveaux processeurs ARM64 de Qualcomm. Pour utiliser Recall, il faudra donc un nouveau PC équipé de ces processeurs.

Surface et au-delà pour les fonctionnalités IA comme Recall

Les nouveaux processeurs ARM64 de Qualcomm, comme le Snapdragon X Elite, étaient au cœur de la présentation de Microsoft. Ce processeur alimente l’IA sur une nouvelle génération d’appareils Windows qui suivent la tendance initiée par Apple en intégrant tout dans un SoC (System on a Chip). Microsoft a annoncé ses propres ordinateurs portables et tablettes Surface équipés du Snapdragon X Elite, et d’autres modèles suivront chez Dell, HP, Lenovo, Acer, et d’autres partenaires.

Ces systèmes ARM permettront des fonctionnalités potentiellement utiles comme Recall et d’autres tâches d’IA, mais l’absence d’applications optimisées pourrait freiner leur adoption à court terme. Les débuts difficiles de Windows RT on ARM il y a une décennie en sont un exemple, mais cette fois-ci, Adobe et d’autres entreprises soutiennent l’initiative.